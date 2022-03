Krol troeft Verbij af en pakt voor het eerst wereldtitel sprint

Thomas Krol (NED) in actie op de 1000 meter tijdens de tweede dag van de WK sprint in het Vikingskipet stadion Beeld ANP

Krol won de 1000 meter in 1.08,51. Verbij werd derde in 1.08,92 en daardoor tweede in het klassement. Krol moest op de laatste afstand van de sprintvierkamp 0,16 seconden goedmaken op Verbij die hem was gepasseerd na de tweede 500 meter. De Canadees Laurent Dubreuil, die het klassement leidde na de eerste dag, kon niet meer van start gaan nadat hij positief had getest op het coronavirus.

Krol is de zesde Nederlandse schaatser die de wereldtitel sprint verovert. Jan Bos was in 1998 de eerste. Daarna werd Erben Wennemars twee keer wereldkampioen sprint (2004, 2005), gevolgd door Stefan Groothuis in 2012 en Michel Mulder in 2013 en 2014. Verbij was in 2017 de laatste Nederlander die de mondiale sprinttitel won.

Bij de vrouwen won Jutta Leerdam eerder op de avond de spannende strijd met Femke Kok, die een voorsprong had voor aanvang van de beslissende 1000 meter.