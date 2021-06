Kroatisch oorlogskind Luka Modric werd veldheer zonder weerga

Luka Modric, 35 jaar, 138 interlands voor Kroatië, 17 doelpunten. Beeld AFP

Daar zat hij dan, op zijn bips, op het gras van Estadio Bernabéu. Gefopt. Verslagen. Voor zijn neus was de jeugd met de bal aan de haal gegaan. De foto die Gettyfotograaf Etsuo Hara maakte van het tafereel was hét beeld van de wedstrijd Real Madrid-Ajax (1-4). Frenkie de Jong die heupwiegend tussen de witte shirts slalomde en de ontgoocheling op het gezicht van routinier Luka Modric.

Dat was in het voorjaar van 2019. Een paar maanden na het beste en mooiste jaar uit zijn carrière. Modric won met Real in 2018 de Champions League en met Kroatië werd hij tweede op het WK in Rusland. De middenvelder zelf werd overladen met prijzen: beste speler van het WK, Kroatisch sportman van het jaar én de Ballon ‘d’Or.

Voor het eerst sinds 2007, toen de Braziliaan Kaká de prijs won, werd de Gouden Bal voor de beste voetballer van de wereld niet uitgereikt aan Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. “Die twee waren de laatste tien jaar ook van een uitzonderlijk hoog niveau,” zei Modric bescheiden na de prijsuitreiking in Parijs.

Modric, sinds 2012 in Spaanse dienst, won vier keer de Champions League. Hij was de stille motor van Real Madrid. Een stilist met een enorm duurvermogen, de bal altijd aan een touwtje; lichtvoetige dribbelaar en messcherpe passer ineen. Cristiano Ronaldo heeft veel te danken gehad aan de onbaatzuchtige Kroatische kilometervreter, met dat spitse hoofd en de ogen diep teruggetrokken in de kassen. Ogen die tijdens de wedstrijd voortdurend rondgaan en niets missen van de essentie.

Die ogen zagen ook de verschrikkingen van een oorlog. In Modric’ biografie Son of War vertelt zijn jeugdvriend Bosko Balaban daarover. “Luka is een vluchteling. Hij is opgegroeid tussen de bommen en de granaten tijdens de onafhankelijkheidsoorlog.”

In 1991, toen Luka Modric 6 jaar was, vermoordden Servische militanten zijn geliefde grootvader Luka, naar wie hij is vernoemd. Met zijn ouders sloeg hij op de vlucht en leefde hij maandenlang in een hotel in Zadar zonder elektriciteit en stromend water. Balaban: “Luka praat weinig over die periode in zijn leven.”

Hij zocht zijn toevlucht in het voetbal. In zijn tienerjaren mijmerde Modric over een heldenrol als international. “Tijdens een jeugdtoernooi in Iz keken we met het team naar alle wedstrijden van Kroatië op het WK van 1998 in Frankrijk. Ik was zo trots toen die fantastische generatie brons won. Ik dacht vaak: wat als ik op een dag zélf Kroatië naar een WK-finale zou kunnen leiden?”

Op 15 juli 2018, in stadion Luzhniki in Moskou, verwezenlijkte Modric zijn jongensdroom. Frankrijk won de eindstrijd weliswaar met 4-2, maar ook de Kroaten schreven geschiedenis. Van de gouden generatie van Kroatië zijn Ivan Rakitic en Mario Mandzukic inmiddels afgezwaaid. Bondscoach Dalic kan op het EK – Kroatië zit in een poule met Engeland, Tsjechië en Schotland – wel beschikken over ervaren spelers als Dejan Lovren, Ivan Perisic en Mateo Kovacic, die met Chelsea de Champions League won. Modric, die een moeizaam seizoen doormaakte met Real Madrid, is de leider van de ploeg. Hij is inmiddels recordinternational van zijn land.

Stekelenburg had Van der Sar kunnen evenaren

Maarten Stekelenburg: 38 jaar, 58 interlands, 0 doelpunten. Beeld Jean Catuffe/Getty Images

Een carrière hangt soms van toevalligheden aan elkaar. Als het EK vanwege de coronapandemie niet met een jaar was uitgesteld, en als Ajax-collega Andre Onana niet had misgegrepen in zijn medicijnkastje, dan was Maarten Stekelenburg nooit teruggekeerd in de boezem van Oranje. En nu schrijft hij historie, als oudste speler van dit toernooi.

Stekelenburg neemt het stokje over van Gábor Király, die in zijn grijze joggingbroek op het vorige EK, in 2016, het doel verdedigde van Hongarije. De naam van Király prijkt met 40 jaar en 96 dagen zelfs bovenaan de lijst met oudste EK-deelnemers ooit.

Die lijst telt illustere namen. Lothar Matthäus was 39 jaar toen hij met Duitsland aan Euro 2000 begon. Morten Olsen (Denemarken, 38) en Ajacied Arnold Mühren (37) hoorden tot de oudjes op het EK ’88. Mühren werd zelfs een winnaar-op-leeftijd. Net als Ricardo Carvalho; hij was met zijn 38 jaar vijf jaar geleden in Frankrijk de oudste veldspeler van Europees kampioen Portugal, hoewel de granieten verdediger dat toernooi sporadisch in actie kwam.

In datzelfde jaar speelde Maarten Stekelenburg zijn voorlopig laatste interland voor Oranje. Na Luxemburg-Nederland (1-3), op 13 november, raakte de keeper uit beeld bij de nationale ploeg. Bij zijn clubs Southampton en Everton was hij meestal reserve. Zijn carrière was bezig als een nachtkaars uit te gaan, totdat hij afgelopen zomer besloot terug te keren naar Ajax. Als tweede keeper.

Vijf jaar vakantie

Op 5 februari nam zijn sportleven een drastische wending, toen eerste keeper Onana een dopingschorsing aan zijn broek kreeg. Stekelenburg maakte een glorieuze comeback. Hij won de beker, werd kampioen en kreeg alom complimenten voor zijn spel. Ook van algemeen directeur (en oud-topkeeper) Edwin van de Sar: “Maarten is aan zijn tweede leven begonnen. Hij heeft iets van vijf jaar vakantie gehad, op allerlei bankies in Europa. Maar hij staat er nu weer en laat een ongelooflijk hoog niveau zien.”

Frank de Boer haalde Stekelenburg terug bij Oranje. Zondag staat hij tegen Georgië tussen de palen in de laatste oefenwedstrijd voor het EK. Hij draagt het nummer 1, dat al min of meer was vergeven aan Jasper Cillessen, Maar Cillessen is na een positieve coronatest door De Boer afgeserveerd. Tot woede van de doelman van Valencia, die zich niet ziek voelt en zich deze week weer bij de EK-selectie had willen voegen.

Stekelenburg zal niet in de war raken van de discussies over wie tijdens het EK op doel moet staan van het Nederlands elftal: hij of Tim Krul. Stekelenburg is stoïcijns, op het veld en daarbuiten. De doelman van Ajax is het meest ervaren. Hij maakte twee EK’s (2008 en 2012) en twee WK’s mee: in 2006 en 2010. Op dat laatste toernooi – waarop hij excelleerde – haalde Oranje de finale, die met 1-0 verloren ging tegen Spanje.

Andere mentaliteit

De Haarlemmer debuteerde al in 2004 in het Nederlands elftal, maar hij zat nog vier jaar op de bank achter Van der Sar. Toch had Stekelenburg veel meer interlands moeten keepen dan hij nu heeft gedaan: 58. Van der Sar zwaaide af met 130 interlands.

Volgens Rafael van der Vaart had Stekelenburg met een andere mentaliteit Van der Sar kunnen evenaren. “Maarten heeft in mijn ogen te weinig gedaan met zijn enorme talent,” vertelde hij aan Voetbal International. “Hij was qua aanleg, voetballend vermogen en qua trap, echt by far de beste waarmee ik heb gespeeld.”