Kritiek op trainingskamp Ajax naar Qatar

Marc Overmars, directeur voetbalzaken, en Edwin van der Sar, algemeen directeur bij Ajax. Beeld ANP

De aanbieding die Ajax heeft gekregen is lucratief. Tijdens het trainingskamp in Qatar zullen de spelers van alle gemakken voorzien zijn, schrijft De Telegraaf. Privéstrand, buitenzwembaden, een spa, een tennisbaan en elf restaurants. Tussendoor wat trainen en twee oefenpotjes spelen, en Ajax schrijft 700.000 euro bij op de bankrekening.

Dat klinkt eervol en het past in de plannen van de club om ook te werken aan naamsbekendheid in Amerika, Azië en de rest van de wereld. Alleen: Qatar lapt mensenrechten aan hun laars. In 2022 is Qatar gastland van het WK voetbal. In hoog tempo worden verschillende voetbalstadions en tal van andere faciliteiten gebouwd en Qatar huurt daarvoor voornamelijk buitenlandse arbeidskrachten in die moeten werken onder erbarmelijke omstandigheden.

Er vielen al honderden doden. De arbeiders werken lange dagen, krijgen niet of nauwelijks betaald, worden mishandeld en gedwongen te werken wanneer ze ziek zijn. De huisvesting is vaak niet op orde. Daarbij kunnen ze geen kant op omdat hun paspoorten zijn ingenomen.

Dat niet alleen. In Qatar worden vrouwen achtergesteld, is de vrije meningsuiting en persvrijheid aan banden gelegd en verloopt de rechtspraak niet volgens internationale standaarden. Op sociale media, waaronder Twitter, wordt dan ook met verontwaardiging gereageerd op de aankondiging van Ajax om naar Qatar te gaan.

WTF. Je laat je lekker inhuren om als grote club van naam die stadions te openen, voor 7 ton? 1500 mensen dood gegaan bij de bouw van die dingen. Lekker doen alsof dat nooit gebeurd is met z'n allen. Gadverdamme.



Heldhaftig, vastberaden, BARMHARTIG. Live up to it. Jurian Ubachs

Het is de derde keer dat Ajax in de winterstop naar Qatar afreist. In 2015 verbleef de selectie er onder toenmalig trainer Frank de Boer voor het laatst. Ajax speelde toen een oefenwedstrijd tegen Schalke 04. Ajax kreeg toen een stuk minder geld, er was immers geen succesvol voorafgaand Champions League-seizoen.

De woordvoering van Ajax wilde zaterdag niet direct commentaar geven. In een verklaring op de website van de club: ‘De reden waarom Ajax dit aanbod heeft geaccepteerd is omdat de faciliteiten uitstekend zijn, evenals de beoogde tegenstanders. De trip biedt Ajax eveneens kansen om deze regio op zakelijk gebied te verkennen.’

Ajax doet bijna alles goed, op het veld, naast het veld, maatschappelijk, ZELFS MET DE TREIN NAAR LILLE (:clown_face:) dat ik echt niet kan begrijpen dat ze zo toondoof zijn om voor een paar rotcenten naar Qatar te gaan. DuBlanqeBogarde