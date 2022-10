Kritiek op Schreuder zwelt aan: ‘Dit is een doodlopende weg’

Er klinkt steeds meer kritiek op Ajaxtrainer Alfred Schreuder: ‘Hij greep veel te laat in en dan haalde hij ook nog Taylor eraf. Dat maakt Schreuder ongeloofwaardig en kwetsbaar.’ Beeld Getty Images

Eigenlijk viel iedereen door de mand, zegt Keje Molenaar. “Maar sinds Tadic aan de rechterkant speelt, heeft hij geen bal geraakt. Mijn advies aan Schreuder is dan ook: herstel de tandem Tadic-Blind aan de linkerkant. Dat was altijd de sterkste kant, vooral in balbezit. Ajax kan de bal voorin niet meer vasthouden, terwijl dat juist altijd de kracht was. Als Bergwijn op links nog zo goed was, zou je het kunnen billijken, maar ook hij levert niet.”

Dat Ajax zo werd weggespeeld, heeft met een ‘fantastisch’ Napoli te maken, maar ook met het vertrek van spelers afgelopen zomer, zegt Molenaar. “Martínez en Tagliafico waren echte strijders, dat ontbrak gisteren. Het centrum met Bassey en Blind, en ook Pasveer, was heel matig, in het positioneren en de duels. Het is schrijnend om te zien hoe die kopgoals vallen. Elke corner tegen is een kans, omdat ze in de lucht heel kwetsbaar zijn.”

Ook op het middenveld zou Molenaar ingrijpen. “Ten eerste vind ik Kudus geen spits, zet hem tussen Blind en Tadic. En zet Davy Klaassen erin. Die is altijd goed voor een goal.”

Respect tenietgedaan

Arco Gnocchi, host van de Pak Schaal Podcast over Ajax en doemdenkend supporter, zat dinsdagavond vol verbijstering en ongeloof in de Johan Cruijff Arena. “Het voelde alsof vijf jaar aan Europees respect in vijf weken teniet is gedaan.”

Dieptepunt voor Gnocchi was het zo lang uitblijven van wissels tegen Napoli. Pas in de 71ste minuut besloot Schreuder bij een 1-5 stand te wisselen. “Al is het symbolisch: je moet in de rust ingrijpen. Schreuder greep veel te laat in en dan haalde hij ook nog Taylor eraf. Dat maakt Schreuder ongeloofwaardig en kwetsbaar.”

Dat Schreuder na afloop zei het niet nodig te vinden eerder te wisselen, gaat Gnocchi’s pet te boven. “Daar kun je toch niet mee wegkomen? Dan gaan alle alarmbellen af. Mensen hebben de wedstrijd gewoon kunnen zien, hoor.”

Geen leercurve

Centraal achterin werden de zwaktes van Ajax pijnlijk blootgelegd door de koploper in de Serie A. Het deed denken aan de 3-5 nederlaag in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV begin dit seizoen.

Gnocchi: “Er stond niemand om de Napolitanen tegen te houden. Daar kan aan gewerkt worden, maar na PSV lijkt er geen leercurve in te zitten. Ze zijn blijkbaar niet in staat dat euvel te verhelpen, als ze er zes keer doorheen konden lopen. Blijkbaar is de wedstrijd tegen Liverpool geanalyseerd, want Bassey werd vrij gelaten. Verdedigend is hij heel sterk, maar opbouwend minder. Maar hij is nog jong dus op termijn zie ik hem nog wel stappen maken.”

Ondanks de grootste Europese nederlaag ooit, ziet Molenaar geen reden tot paniek. “Dit seizoen komt het nog wel goed. We zijn wel wat verwend geraakt de afgelopen jaren, dus het is niet slecht om af en toe met de neus op de feiten te worden gedrukt. Elk jaar overwinteren in de Champions League kun je vergeten.”

Gnocchi is somberder. Dat Schreuder weer met dezelfde opstelling kwam aanzetten als in de verloren wedstrijden tegen Liverpool en AZ, toont voor Gnocchi dat de ‘kans om progressie te laten zien, steeds kleiner wordt.’ “Dit is een doodlopende weg. Je moet iets doen, bijvoorbeeld Blind eruit of een ander systeem.”

