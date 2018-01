Kristensen mogelijk in Ajax-selectie

'We hebben zaterdag nog één training," zegt trainer Erik ten Hag, "en die wil ik nog even aankijken. Maar de kans is aanwezig dat ik Rasmus meeneem naar Utrecht."



Ten Hag omschrijft de rechtsback als fysiek en mentaal sterk. "Hij is opgeleid als middenvelder maar in het eerste elftal van Mydtjylland speelde hij achterin op de flank, met veel power naar voren.



"Kristensen treft bij Ajax zijn landgenoot Lasse Schöne: "Ik kende Rasmus nog niet. Ja, van naam, omdat hij speler is van de Deense natioanle ploeg onder 21 jaar. Maar ik volg het Deens voetbal niet op de voet. Wat hij Ajax te bieden heeft, is afwachten. Hij is een sterke rechtsback die graag mee ten aanval trekt. Hij heeft nu twee keer met ons meegetraind, maar dat waren tactische trainingen dus dan kun je niet echt goed zien wat iemand in zijn mars heeft."