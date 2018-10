Kristensen komt moeilijk mee met het niveau van Ajax

De breedte van de reservebank bepaalt vaak de mate van succes van een elftal. Bij Ajax zit dat dit seizoen wel snor. Toch had Rasmus Kristensen, de vervanger van Noussair Mazraoui, zaterdagavond moeite met het hoge niveau van zijn eigen ploeg.



Kristensen had het zwaar in Friesland?

Hij had het zeker niet makkelijk. Tegenstander Arber Zeneli was de beste speler aan Friese kant. Toch kwam de defensie van Ajax niet in de problemen. De ploeg hield voor de zevende keer de nul. Met dank aan twee schitterende reddingen van Andre Onana. Alleen Heracles en PSV konden dit seizoen scoren tegen de Amsterdammers.



Is Kristensen als voetballer vergelijkbaar met Mazraoui?

Nee. Behalve dat ze allebei van origine een middenvelder zijn, hebben ze geen overeenkomsten. Mazraoui is een stijlvolle, technische begaafde rechtsback, Kristensen moet het vooral van zijn fysiek en loopvermogen hebben. Hij komt wel vaak mee op langs de lijn.



En levert dat wat op?

Niet genoeg. Kristensen kwam tegen Heerenveen vaak in de gelegenheid om een voorzet te geven, maar dat leverde slechts één assist op: voor de 4-0. Een fraaie assist, dat wel. Kasper Dolberg hoefde alleen zijn voet tegen de harde, lage voorzet van zijn landgenoot te zetten.