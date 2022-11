Krijgt Alfred Schreuder Ajax nog wel aan de praat? De twijfel groeit

Ajax likt de wonden na een verhitte topper in de eredivisie. PSV was nog mild voor de dolende kampioen: 1-2. Trainer Alfred Schreuder is nog naarstig op zoek naar zijn sterkste elftal – en het is al november.

PSV heeft nu een voorsprong van één punt op de Amsterdammers, maar Ajax kan woensdag in de Arena in de inhaalwedstrijd tegen Vitesse de koppositie heroveren. Het is afwachten welke opstelling trainer Alfred Schreuder dan weer uit de hoge hoed tovert. Edson Álvarez is in elk geval geschorst. De Mexicaan liet zich in de tweede helft behoorlijk gaan, en ook na de wedstrijd was hij nog aanstichter van een opstootje. De frustraties bij Ajax waren groot, een uiting vooral van de eigen onmacht.

Het is al november en Schreuder zoekt nog steeds naar zijn sterkste elftal. Hij schuift voortdurend met spelers – en die gaan daar niet beter van voetballen. Er is eerder sprake van een neerwaartse spiraal. De vraag is of Schreuder de boel weer aan de praat krijgt. Hij heeft niet alleen op de tribunes geloofwaardigheid verloren, maar met zijn keuzes ook in de selectie voor onbegrip gezorgd.

Voor de topper tegen PSV nam hij enkele ingrijpende beslissingen. Hij ruimde geen plek in voor Daley Blind. De jonge Devyne Rensch, meestal rechtsback laatste jaren, mocht het als linksback uitvechten met Xavi Simons, de lichtvoetige middenvelder met de sterke dribbel.

Mislukt experiment

In de belangrijkste competitiewedstrijd van de eerste seizoenshelft stelde Schreuder ook Brian Brobbey (als spits) en Mohammed Kudus (als nummer 10) voor het eerst samen op. “Daar was het tot nog toe niet van gekomen,” zei de trainer in de aanloop naar het duel. Het wekte grote bevreemding dat Schreuder juist dit moment uitkoos voor een experiment.

Een mislukt experiment, maar dat lag niet alleen aan dat duo. De aanval van Ajax werd nauwelijks gevoed. De ploeg miste de opbouwende impulsen van Blind. In de documentaire Nooit meer stilstaan over zijn (voetbal)leven had bondscoach Louis van Gaal maar één woord nodig om de linksbenige verdediger te kwalificeren toen het over diens passing ging: “Onvolprezen.”

Van Gaal zal bij Oranje op het WK bouwen op Blind, die hij in defensieve zin (waar de kwetsbaarheid van de Ajacied ligt) zoveel mogelijk zal ontlasten. Voor Schreuder wegen de minpunten van Blind op dit moment kennelijk zwaarder. “Daley is teleurgesteld, dat snap ik. Dat moet ook. Maar op dit moment maak ik andere keuzes.”

Trage opbouw

Aan de laatste linie die er zondagavond stond, met Jorge Sánchez, Jurriën Timber, Calvin Bassey en Rensch, is een vlotte en doortastende opbouw niet besteed. De bemoeienissen van middenvelder Álvarez hielpen daarbij ook niet. Als Ajax wil voetballen zoals het de laatste vier seizoenen heeft gedaan – dominant en zoveel mogelijk op de helft van de tegenstander – heeft het vooral achterin ook ‘voetballers’ nodig. Schreuder beaamde dat. “Achteraf is het makkelijk redeneren. Maar de opbouw ging te langzaam. Dan krijg je voorin niet de ballen die je nodig hebt.”

Met het armzalige spel van Ajax hoefde PSV niet een heel grote inspanning te leveren om op voorsprong te komen. Het gebeurde op een manier die Ajax bekend voorkwam. Net als in de strijd om de Johan Cruijff Schaal kwam de voorzet van links, van Cody Gakpo. Hij kreeg veel te veel ruimte van Sánchez om Luuk de Jong in stelling te brengen. De spits kroop voor Bassey en keeper Remko Pasveer was eenvoudig geklopt.

De 0-2, kort na rust, was een klap die Ajax niet meer te boven kwam. Een afgeslagen corner werd opnieuw ingebracht en dat bracht de Amsterdamse defensie van de kaart. De Jong kreeg de bal bij uitblinker Erick Gutiérrez die de trekker overhaalde.

Late wissels

Het duurde lang voordat Schreuder ingreep. Hij bracht Kenneth Taylor voor Rensch en liet Ajax met drie verdedigers verdergaan. De invalbeurt van Taylor was ongelukkig. Ajax hield PSV wel vaker op eigen helft, maar creëerde nauwelijks kansen. PSV verzuimde in die fase de voorsprong te verdubbelen; de ruimte om toe te slaan was er.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij raakte er niet van in de war. Ook niet van alle tumult op het veld. “Lekker die opstootjes.” Hij was er zelf als speler ook niet vies van. Van Nistelrooij hoefde zelfs de belangrijkste troefkaart die hij nog achter de hand had, Noni Madueke, niet van de reservebank te halen. De snelle aanvaller was niet nodig om Ajax op de knieën te krijgen.

Schreuder wachtte nog langer om ook zijn voorhoede anders in te richten. Davy Klaassen en de lange Lorenzo Lucca kwamen in de 80ste minuut in het veld. Met een doorkopbal zette Klaassen de Italiaan vrij voor doelman Walter Benítez. Zijn eerste treffer voor Ajax kreeg echter geen vervolg. Daarvoor was het te weinig wat Ajax aan de bal liet zien, veel te weinig.

Opstootjes na afloop De topper tussen Ajax en PSV kreeg na het laatste fluitsignaal van Danny Makkelie nog een staartje. Toen PSV’er André Ramalho uitbundig juichte in het gezicht van Ajacied Edson Álvarez sloeg de vlam in de pan, resulterend in het nodige duw- en trekwerk. Nadat de boel enigszins was gesust, zou de ruzie ook in de catacomben zijn doorgegaan. “Er was veel emotie, van beide kanten,” zei PSV’er Cody Gakpo na afloop. Volgens PSV-trainer Ruud van Nistelrooij waren er geen verkeerde intenties bij Ramalho. “In mijn ogen was het niet bedoeld als een provocatie, al liepen de emoties hoog op.” Ajaxdoelman Remko Pasveer noemde de opstootjes onnodig. “Wij zijn Ajax en moeten onze energie in goed voetballen steken.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: