Kranten over Ajax: 'Beste verhaal van de Champions League'

The Independent noemt het bereiken van de halve finale door Ajax 'het beste verhaal uit de moderne geschiedenis van de Champions League'. De Britse tabloid verwijst in het artikel naar de woorden van Johan Cruijff die ooit zei dat een zak met geld geen doelpunt kan scoren.



'Ajax heeft het voetbal tot twee keer toe op zijn kop gezet. Ze hebben iets gedaan wat veel belangrijker is dan het winnen van een voetbalcompetitie. David versloeg Goliath een keer, Ajax deed dat twee keer in zes weken.'



Het einde

De Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport beschrijft het ongelofelijke talent van de pas 19-jarige Matthijs de Ligt die met een kopbal voor de beslissende treffer zorgde in Turijn. 'Zijn 2-1 voor Ajax is het einde van alles.'



De Italianen tonen zich een goede verliezer en stippen aan dat de nederlaag misschien nog wel veel hoger had kunnen zijn in het voordeel van Ajax. 'Ajax had nog drie keer kunnen scoren, daar is geen twijfel over. De zege is verdiend. De mannen van Erik ten Hag legitimeren de halve finale met prachtig voetbal.'