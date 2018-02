Kramer heeft derde goud 5 kilometer in handen

Cheryl Maas valt twee keer

Cheryl Maas is in de finale van het onderdeel slopestyle op de Olympische Spelen tot tweemaal toe onderuitgegaan. Ze eindigde op plek 23. In beide runs kwam de snowboardster hard ten val nadat ze van de schans afkwam.



De 33-jarige Brabantse kreeg van de jury 31,71 punten voor haar oefening in de eerste run. Voor haar tweede run kreeg ze 35,30 punten. De hoogste score van elke snowboardster telt.



'Dit was onverantwoord'

Maas was niet de enige die onderuitging. Veel snowboarders hadden moeite hun sprongen te landen. De olympische finale op het onderdeel slopestyle had maandag daarom niet door moeten gaan, vindt Maas. "In mijn ogen was het onverantwoord," aldus de snowboarder.



Vanwege de harde wind gingen de kwalificatieruns zondag niet door. De finale startte maandag met vijf kwartier vertraging. "Ik denk dat de wedstrijd voor zichzelf spreekt. Iedereen landt op z'n kont. Dan wordt het niet echt meer een wedstrijd. Het ging er nu meer om wie geluk had met de juiste weersomstandigheden," aldus Maas, die in Pyeongchang ook nog in actie komt op big air.



Goud

Goud ging opnieuw naar de Amerikaanse Jamie Anderson. De 27-jarige veroverde vier jaar geleden ook in Sotsji de gouden plak op dit onderdeel. Haar eerste run was goed voor 83,00 punten, waar vervolgens niemand meer aan kon tippen.



De Canadese Laurie Blouin met een puntenaantal van 76,33 eindigde op plek twee. Enni Rukajarvi veroverde brons met 75,38 punten. De Finse won vier jaar geleden zilver.