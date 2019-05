Kopzorgen voor Ajax na ongeregeldheden op De Toekomst

Het had zo’n mooie voetbalmiddag kunnen worden. De Onder 19-teams van de rivalen uit Amsterdam en Rotterdam zouden op het hoofdveld van sportpark De Toekomst in een onderling duel uitmaken wie zich kampioen van de eredivisie mocht noemen. De jonge Rotterdammers begonnen met één punt meer aan de wedstrijd, dus Ajax moest vol aan de bak.

Om gedoe op de tribunes te voorkomen, mochten namens Feyenoord alleen genodigden en familieleden op de tribunes plaatsnemen. Ajax organiseerde wel een kaartverkoop, maar toen duidelijk werd dat het om een kampioenswedstrijd zou gaan, mochten alleen nog leden van de club en genodigden een toegangsbewijs aanschaffen.

Geen vuiltje aan de lucht

Het eerste half uur was er geen vuiltje aan de lucht, de strijd tussen beide clubs beperkte zich tot het veld. Tot Feyenoord na ruim een half uur spelen de eerste grote kans kreeg. Familieleden van de Rotterdammers veerden op met een ‘oeh’ en een ‘ah’ zoals dat gaat op een tribune.

Volgens een verslaggever van RTV Rijnmond zou vervolgens door twee Feyenoordsupporters ‘licht provocerend’ zijn gezwaaid. Het was genoeg om de situatie volledig te laten escaleren. Op beelden van RTV Rijnmond is te zien hoe een groepje woedende ‘supporters’ van Ajax op het vak met familieleden van Feyenoordspelers afrent om verhaal te halen.

Het lukt stewards maar net om te voorkomen dat er daadwerkelijk klappen vallen. Trainers Dirk Kuyt en John Heitinga springen zelfs op de tribune om de boel te sussen. De scheidsrechter besluit de wedstrijd stil te leggen tot de situatie is gekalmeerd, maar dat wil Feyenoord niet afwachten. De veiligheid van spelers en ouders kan volgens de club niet worden gegarandeerd, dus willen ze niet verder spelen.

Risico

Iedereen blijft verdwaasd achter. Een half uur lang leek er niets aan de hand. Hoe kan het dan toch zo snel misgaan? Hoe kan het dat harde kernleden van Ultras Amsterdam, duidelijk te herkennen aan een opgehangen spandoek, een tribune delen met ouders van Feyenoordspelers? Dat is wachten op problemen. Het uitvak aan de overkant van de hoofdtribune werd niet gebruikt. Heeft de club de risico’s onderschat?

“De fanatieke supporters zaten aan de andere kant van de tribune met een buffer ertussen, inclusief een flink aantal stewards. Dat is vaker zo gedaan, zonder problemen. Er moet worden uitgezocht wat er precies is gebeurd,” zegt een woordvoerder van de club. Maandag volgen gesprekken met de KNVB over het incident.

Wat de uitkomst van die gesprekken ook is: het feit blijft dat Ajax er niet in is geslaagd ongeregeldheden te voorkomen tijdens de ‘mini-Klassieker’. Ajax en Feyenoord zijn sinds begin dit jaar weer in gesprek met de supportersverenigingen en de gemeentebesturen van Rotterdam en Amsterdam om te kijken of het mogelijk is vanaf komend seizoen weer uitsupporters toe te staan bij de Klassieker.

De situatie op De Toekomst zet de clubs opnieuw op achterstand in deze onderhandelingen. Want als het al misgaat met enkele tientallen supporters bij de jeugdeditie, hoe moeten de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam er dan van overtuigd raken dat het met tienduizenden supporters bij de echte Klassieker wel goed gaat?

Vorige week was er al het gedoe bij een amateurwedstrijd tussen VV Swift en Feyenoord in Amsterdam-Zuid, waar de politie supporters van Ajax en Feyenoord uit elkaar moest houden, nu dit weer. Het laat de Amsterdamse clubleiding op de valreep van het zo succesvolle seizoen toch nog met kopzorgen achter.