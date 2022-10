Koploper AZ koestert zijn kalme architect Pascal Jansen

AZ kan donderdag in de Conference League tegen Apollon Limassol een forse stap richting Europese overwintering zetten. Verwacht echter geen borstklopperij van trainer Pascal Jansen over het tot nu toe fraaie seizoen van de eredivisiekoploper.

Alle loftuitingen over de architect van de toch wel onverwachte lijstaanvoerder van de eredivisie heeft Pascal Jansen (49) zelf vermoedelijk de afgelopen dagen niet gezien. Ook al kwamen die complimenten dan bijvoorbeeld uit de monden van misschien wel de twee meest kritische oud-internationals die er op tv te zien zijn. Zowel Rafael van der Vaart als Pierre van Hooijdonk was in Studio Voetbal unaniem lovend over de trainer van AZ.

Jansen is al diverse keren voor dat programma uitgenodigd, maar slaat die invitatie steevast vriendelijk af. Liever dan te praten over het volgende huzarenstukje van AZ, kijkt hij naar beelden van Apollon Limassol, de derde tegenstander van AZ in de Conference Leaguepoule waarin de Alkmaarders ook al koploper zijn.

“Zo ken ik hem,” zegt Max Huiberts, technisch directeur van AZ, die desgevraagd laat weten in de winterstop met zijn trainer en de staf te gaan zitten voor de gebruikelijke evaluatie. Het aflopende contract van de hoofdtrainer zal dan ook ter sprake komen. “Zoals we dat altijd doen met onze trainers, hoe de huidige prestaties ook zijn.”

Milos Kerkez en Sam Beukema vieren de 2-1 overwinning op Ajax, vorige maand in het Afasstadion in Alkmaar. Beeld Stanley Gontha/Pro Shots

Ontwikkeling

Voor de in Londen geboren oefenmeester lijkt die evaluatie op voorhand al een prettig gesprek te gaan worden. Want de cijfers die Jansen bij AZ kan overleggen, zijn goed. “En buiten dat speelt hij ook een grote rol in het ontwikkelen van spelers,” zegt Huiberts. “Kijk maar hoe spelers als Tijjani Reijnders en Milos Kerkez en Vangelis Pavlidis zich dit seizoen ontwikkelen. Maar ook naar een ervaren speler als Jordy Clasie die weer Oranje haalde. Met jonge spelers als Myron van Brederode en Maxim Dekker heeft hij zich met collega’s van de jeugdopleiding ook intensief beziggehouden. Dat betaalt zich uit.”

En dat terwijl Jansen dit seizoen te maken kreeg met een blessuregolf. Want over belangrijke basisspelers als Jesper Karlsson, Vangelis Pavlidis, Hakon Evjen en Bruno Martins Indi kon hij lang niet beschikken en tegen FC Groningen viel seizoenuitblinker Dani de Wit weer geblesseerd uit. Maar je hoort Jansen niet klagen over blessures of het inpassen van nieuwe spelers, in tegenstelling tot trainers van andere clubs.

AZ kan het dit seizoen goed opvangen dankzij een voor Jansen beschikbare brede selectie, al is het budget daarvoor nog steeds beduidend minder dan dat van Ajax, PSV of Feyenoord.

Geen paniek

In de topwedstrijden tegen Ajax, PSV en Feyenoord realiseert Jansen overigens ook een ongekend groot winstpercentage. Vorig seizoen mag dan licht teleurstellend zijn verlopen, op de valreep werd via de play-offs wel gewoon Europees voetbal bewerkstelligd. Daarover raakte niemand in paniek bij de Alkmaarse club. Kritische geluiden uit de buitenwereld pareerde Jansen kalm. Nooit heeft hij zich uit de tent laten lokken en aan verwachtingsmanagement doet hij niet.

Pascal Jansen. Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

Overigens stond bepaald niet in de sterren geschreven dat Jansen ooit de scepter zou zwaaien bij AZ. De ambitie om ooit hoofdtrainer te worden was er, maar dat hoefde niet per se twee jaar na zijn aantreden als assisten-trainer bij AZ al te gebeuren.

Zijn weg naar zijn huidige job was lang en lijkt allesbehalve logisch. Zo was Jansen bijvoorbeeld in totaal negen (!) jaar lang hoofd van de jeugdopleiding van Vitesse en bekleedde hij dezelfde functie daarna nog drie jaar bij Sparta en een jaar bij PSV. Het was bij die laatste club waar Huiberts te horen kreeg over Jansen en zijn werkwijze, waarna de technisch directeur hem in 2018 als assistent-trainer naar AZ haalde.

Het zegt wat over de kalme oefenmeester. Vol bewondering kan Jansen vertellen over een vier uur durend gesprek met bondscoach Louis van Gaal en de les die hij leerde van Manchester Unitedlegende Alex Ferguson die hij ook eens sprak.

Hij leerde zijn spelersgroep kennismaken met de zogenoemde mambamentaliteit van basketballegende Kobe Bryant en met de cultuur van het nationale rugbyteam van Nieuw-Zeeland. Maar verwacht van Jansen daarover geen pompeuze uitspraken of interessante anekdotes in een goed bekeken praatprogramma op tv.