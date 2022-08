Koninklijke wissel op de rechterflank: hoe verhouden Hakim Ziyech en Antony zich tot elkaar?

In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke week ‘het spel achter het spel’. Met deze keer aandacht voor een eventuele terugkeer van Hakim Ziyech. Hoog tijd voor een vergelijking tussen Ziyech en zijn opvolger annex voorganger Antony.

Wie een reminder nodig heeft over de vraag hoe goed Hakim Ziyech was voor zijn vertrek naar Chelsea, doet er goed aan de statistieken uit zijn Ajaxtijd erbij te pakken. Want de spelmaker die bij zijn komst in Amsterdam door sommige fans en journalisten een gebrek aan rendement werd verweten, was in zijn vier seizoenen bij Ajax direct betrokken bij meer doelpunten dan welke andere speler in de eredivisie.

De koppositie in dit prestigieuze lijstje had Ziyech vooral te danken aan de straatlengte voorsprong bij het aantal assists; waar slechts één andere eredivisiespeler in deze periode meer dan 30 assists gaf (Steven Berghuis: 36), brak Ziyech doodleuk de grens van 50 assists.

Maar het dominante spel van Ziyech bij Ajax is nog beter te vangen in een paar andere statistieken dan goals of assists. Zo presteerde de linkspoot het opmerkelijk genoeg om tussen 2016 en 2020 de eredivisiespeler te zijn met de meeste doelpogingen, meeste gecreëerde kansen voor ploeggenoten én de meeste passeeracties met de bal aan de voet.

Maar de opvolger van Ziyech op de rechtsbuitenpositie deed het natuurlijk ook niet verkeerd. Nogal wiedes, Manchester United heeft twee jaar later niet voor niets bijna 100 miljoen over voor Antony.

Als we de uitgebreide statistieken (gemiddeld per 90 minuten) van beide linkspoten erbij pakken – die van Ziyechs laatste seizoen in Nederland (2019/20) tegenover de cijfers van Antony in de voorbije jaargang (2021/22) – zien we dat de jonge Braziliaan zijn bewierookte voorloper op veel fronten keurig kon bijhouden. Qua balverlies deed Antony, zelf toch ook niet vies van het nemen van flink wat risico's, het zelfs een stuk beter. Waar Ziyech gemiddeld eens per 3,4 balcontacten de bal kwijtraakte, gebeurde dat bij Antony eens per 4,1 balcontacten.

Maar bijhouden is hier een bewuste woordkeuze. Want op een paar belangrijke terreinen was Ziyech in zijn laatste seizoen bij Ajax stukken productiever dan Antony, zoals te zien valt in het vergelijkende overzicht. De metriek Expected Assists vormt hier het belangrijkste verschil. Ziyech creëerde gemiddeld per 90 minuten qua kwalitatief goede kansen voor ploeggenoten ruim twee keer zoveel doelgevaar als zijn Braziliaanse opvolger.

Uiteraard zijn er ook fronten waarop Antony kwaliteiten bood die Ziyech minder in huis had. De belangrijkste hiervan is de diepgang van de Braziliaan. Waar Ziyech het vooral van kleine, vinnige versnellingen aan de bal moet hebben, is Antony exceptioneel explosief.

Dit zorgde er, zeker in Champions Leaguewedstrijden waar de tegenstanders relatief meer risico namen tegen Ajax, geregeld voor dat Antony ook zonder bal een verdediging kapot kon spelen. Neem zijn beste wedstrijd als Ajacied: de Amsterdammers konden Sporting Lissabon met 1-5 overrompelen omdat de Portugese thuisploeg geen enkel antwoord had op de dieptesprints van Antony op rechts.

De overgang van Antony naar Hakim Ziyech levert nog een ander, groter tactisch vraagstuk op. Antony rendeert het beste in de zone aan de buitenkant, vrijwel aan de zijlijn geplakt. Immers, hoe geïsoleerder de Braziliaan tegenover zijn directe tegenstander kan zijn, hoe lastiger zijn explosiviteit op te vangen is door zijn opponent, omdat die nu geen rugdekking geniet. Om Antony aan de buitenkant van het veld vrij te krijgen, kwam Noussair Mazraoui vorig seizoen geregeld aan de binnenkant mee naar voren. In een centrale zone van het veld trok de rechtsback daarmee een mannetje weg van Antony.

Wanneer Ziyech op de rechterflank speelt, is het juist logischer om een overlappende back te hebben, die in de buitenste zone mee naar voren komt, zodat de spelmaker naar de binnenkant van het veld toe gericht kan blijven spelen. In onderstaand voorbeeld trekt de overlap van Mazraoui een extra mannetje bij Ziyech weg, zodat die naar binnen kan kappen en zijn karakteristiek krullende voorzet bij de tweede paal kan neerleggen.

Nieuwkomer Jorge Sánchez blonk in Mexico niet uit in het maken van zulke overlappende acties en lijkt in de huidige speelstijl van Ajax juist meer het type back dat bij een aanval wat vaker achterin blijft. De eventuele komst van Ziyech zou dus ook goed nieuws betekenen voor de aanvallend bekwamere Devyne Rensch, in de concurrentiestrijd om speeltijd op de rechtsbackpositie.

