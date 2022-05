Koninklijke cijfers: hoe Dusan Tadic ook dit seizoen de eredivisie domineerde

In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke week ‘het spel achter het spel’. Met deze keer aandacht voor Dusan Tadic. De statistieken laten zien dat de aanvoerder ook op 33-jarige leeftijd onvervangbaar is.

Dat Dusan Tadic ook dit seizoen assistkoning van de eredivisie zou worden, zat er dik in. In 2018/19, zijn eerste seizoen als Ajacied, bereidde hij al de meeste goals voor. Een jaar later weer. En vorig seizoen maakte hij er drie op rij van.

Zijn seizoenstotaal van 19 is het hoogste van die vier seizoenen bij Ajax. Sterker, sinds statistiekenbureau Opta de assist als officiële statistiek is gaan bijhouden, zorgde slechts één speler voor meer assists in één seizoen. Dat was Luciano Narsingh, die bij sc Heerenveen 22 goals voorbereidde in het seizoen 2011/12.

Spelers die bij meeste goals betrokken waren in Eredivisie 2021/22. Beeld Opta Sports

De dominantie van Tadic als aangever is goed zichtbaar als je kijkt naar de eredivisiestatistieken gedurende de gehele periode waarin hij bij Ajax speelt.

Meeste assists in de eredivisie sinds medio 2018. Beeld Opta Sports

Slechts één speler, huidige ploeggenoot Steven Berghuis, kwam tot meer dan helft van het totaal van de Serviër.

Koning van de voorzet

Qua gecreëerde kansen is Tadic dit seizoen zowaar nog dominanter. Liefst 141 keer gaf hij een pass waaruit een schot van een ploeggenoot volgde. Welgeteld vijf spelers kwamen tot meer dan de helft van Tadic’ totaal aan gecreëerde kansen, en alleen Orkun Kökcü brak (nipt) de grens van honderd.

Spelers met de meeste gecreëerde kansen in de eredivisie 2021/22. Beeld Opta Sports

Zoals verwacht komen veel van die beslissende passes in de vorm van een voorzet, de absolute specialiteit van Tadic. Ook in deze statistiek komt maar een handjevol — ditmaal, vier — tot de helft van de productie van de Ajaxcaptain.

Spelers met meeste aangekomen voorzetten uit open spel, eredivisie 2021/22. Beeld Opta Sports

In de twee seizoenen sinds vrijetrappenspecialisten Hakim Ziyech en Lasse Schöne uit Amsterdam vertrokken, laat Tadic ook nog eens zien een prima cornernemer te zijn. Slechts drie specialisten creëerden dit seizoen meer kansen voor ploeggenoten uit standaardsituaties dan Tadic.

Beste vrije trap- en cornernemers van de eredivisie 2021/22. Beeld Opta Sports

En dan te bedenken dat hij bij Ajax de taken van het cornernemen dikwijls deelt met Berghuis en Ryan Gravenberch.

Eeuwige jeugd

Ondanks zijn offensieve dominantie werkt Tadic bijzonder hard bij het meeverdedigen en opjagen. Hij leidt de eredivisie dit seizoen zelfs in balveroveringen in de laatste 30 meter van het veld (de ‘pressingzone’). In een lijstje met gekende loopwonders als Luis Sinisterra, Ibrahim Sangaré en Guus Til, prijkt Tadic’ naam verrassend bovenaan.

Spelers met meeste balveroveringen in de laatste 30 meter van het veld. Beeld Opta Sports

Het tekent zijn onstilbare honger naar succes. Want zelfs in zijn zestiende profseizoen gaat Tadic qua energie en werklust voorop.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: