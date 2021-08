Komt het nog goed met Sébastien Haller?

Jesse ter Haar, redacteur van Ajax Showtime: “Haller is een spits die in het strafschopgebied de bal moet krijgen. Daar is hij gevaarlijk. Als hij moet terugzakken en in een te vroeg stadium wordt aangespeeld, gebruik je hem niet op de juiste manier.”

Dick Sintenie, Ajaxwatcher van Het Parool, ziet het probleem ook (‘en Erik ten Hag ook’), maar wil niet alleen Haller de schuld geven: “Met Tadic en Berghuis heeft Ajax twee spelverdelers op de flanken staan die de bal in de voeten willen hebben. Het is daardoor wat statisch.”

De oplossing zou Mohammed Daramy kunnen zijn, de 19-jarige aanvaller van FC Kopenhagen die Ajax snel hoopt te presenteren. Wat voor speler is hij? Jesse en Dick verdiepten zich al in hem en laten hun licht ook nog even schijnen op de loting voor de groepsfase van de Champions League, op donderdag 26 augustus. Ajax kan zich opmaken voor een zware poule, zo lijkt het.

Wat zijn de voorkeuren van Dick, Jesse en Menno? In elk geval, vindt Dick Sintenie, moet Erik ten Hag zijn ploeg zeker tot de start van het miljardenbal de tijd geven om in vorm te geraken. Niet te vroeg moord en brand schreeuwen. ’Cause every little thing, gonna be all right... “Het seizoen is echt nog heel lang.”

