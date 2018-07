Komend seizoen videoarbiter bij competitieduels Ajax

Kern van de overeenkomst is dat in eerste instantie vooral ervaren videoscheidsrechters worden ingezet.



Door het verschil van mening tussen de bond en de BSBV over enkele arbeidsvoorwaarden dreigden er te weinig videoarbiters voorhanden te zijn om het camerasysteem te kunnen bemensen. De afgelopen periode is er koortsachtig overleg gevoerd om alsnog tot een akkoord te komen. De onderhandelaars werden het vorige week eens, de achterbannen hebben nu ook hun goedkeuring verleend.



De video assistant referee, kortweg VAR, is komend seizoen actief bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, de competitie in de eredivisie, de play-offs en in een deel van het toernooi om de KNVB-beker, inclusief de finale.