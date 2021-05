Komen er speciale krachten los bij Feyenoord?

Ajacied Zakaria Labyad houdt Tyrell Malacia van de bal in een lege Johan Cruijff Arena tijdens De Klassieker van januari. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

Stel je kunt als club kiezen wanneer in het seizoen je Ajax treft. Dan lijkt het ideale moment toch de eerste wedstrijd nadat de Amsterdammers de landstitel hebben gehaald, en dan bij voorkeur in eigen stadion. Voor Feyenoord zijn kaarten precies zo geschud. De aartsrivaal heeft de buit sinds zondag officieel binnen, de vele ­internationals kunnen nog even adempauze nemen en het eeuwige moeten is als sneeuw voor de zon verdwenen bij de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Op de vraag waarom Feyenoord, na de wanvertoning van vorige week zondag in Den Haag tegen ADO, een kans zou maken tegen Ajax zei trainer Dick Advocaat dat ‘een stukje onderschatting’ best zou kunnen helpen. Maar wie op zaterdag of op de ochtend voor de wedstrijd op de Coolsingel ­lukraak aanhangers van Feyenoord zou aanspreken om de stemming te peilen, zou waarschijnlijk geen vleugje optimisme ontdekken. Ook niet nu Ajax niets meer heeft om voor te spelen.

Daarvoor is Feyenoord te ver weggezakt sinds de winterstop. En daarvoor is de eeuwige angst voor de rivaal, die in De Kuip de laatste jaren ­zelden tot nooit de drie punten liet liggen, te diepgeworteld. De 6-2 in januari 2019 was de uitzondering op de regel, een moment ook waarop de aanhang van Feyenoord zichzelf af en toe in de arm moest knijpen om zeker te weten dat de onverwachte voetbalshow onder leiding van Robin van Persie wel echt gebeurde.

Die middag kwamen ook de namen van Jens Toornstra en Steven Berghuis al doelpunten­makers op het wedstrijdformulier. Dat die twee steunpilaren zondag in De Klassieker door schorsingen ontbreken, maakt het vertrouwen in een goede afloop aan Rotterdamse kant er bepaald niet groter op.

De goden niet verzoeken

Advocaat kreeg ook de vraag hoe het werkt bij clubs die een landstitel binnen hebben en een week later weer een competitiewedstrijd moeten afwerken. “Daar is geen zinnig woord over te zeggen,” antwoordde hij. “De ene club zal zeggen: we gaan het laten zien en we vliegen erop. En de andere...”

Advocaat wilde de goden niet verzoeken en maakte de zin niet eens af. Zijn dienstverband bij Feyenoord wel. Een deel van de aanhang had dat vast liever anders gezien. Zij vinden dat de koek op is en dat Advocaat een blokkade vormt op weg naar een plekje in de voorronde van de nieuw te vormen Conference League. Een ander deel hangt de theorie van ‘samen uit, samen thuis’ aan en ziet Advocaat niet als schuldige van het wegzakken van Feyenoord. Tot die laatste categorie behoort, duidelijk, ook de club­leiding van Feyenoord.

Frank Arnesen en Dick Advocaat spraken dinsdag met de spelersgroep. De boodschap was helder: dit verlangt de leiding van Feyenoord van de spelers in de laatste weken van het seizoen. Wat dat ‘dit’ dan precies is? Een weerbare houding, een professionele instelling en een intensiteit die het mogelijk maakt om Ajax serieus partij te bieden.

Geen erehaag

Advocaat stelde zich deze week kwetsbaarder op dan gebruikelijk en vertelde zijn spelers dat zijn uitlatingen in Den Haag niet verstandig waren geweest. Te emotioneel en te veel gebaseerd op frustratie, concludeerde hij zelf. Dat voelde voor de spelers misschien wel als een excuus, waar zij ook zelf aangaven niet bepaald lekker voor de dag te zijn gekomen bij ADO. “Maar die verhalen over de chemie en of het is uitgewerkt tussen de spelers en de staf,” zuchtte Advocaat. “Neem van mij aan, die verhouding is net zo slecht of goed als bij iedere andere club.’’

Tyrell Malacia ondersteunde oog in oog met de pers dat betoog met de opmerking ‘wij staan allemaal 100 procent achter de trainer’. Misschien wel met de houdbaarheid van een verse vis, dat wel. Want wat nou als de angst van velen werkelijkheid wordt? Dat kampioen Ajax in De Kuip wél gewoon het gaspedaal tot de bodem ­intrapt en wint van een worstelend en ook nog eens gehavend Feyenoord? Dat het Feyenoord nog een extra tik geeft terwijl de Rotterdammers al in de touwen hangen.

“We moeten winnen, hoe maakt niet meer uit,” zegt Malacia. “Waar onze kansen liggen? We gaan heel veel strijd leveren. Dat moet altijd, al was het zondag tegen ADO niet te zien. Maar angst? Deze wedstrijd wil je altijd spelen.”

Vóór De Klassieker zullen de Rotter­dammers niet eerst een erehaag vormen voor de kampioen. Advocaat: “In Nederland doe je dat niet. Waarom zouden wij dan het voortouw nemen? We feliciteren ze, geven ze een hand en dat is ­genoeg.”

De verstokte Feyenoordaanhanger hoopt maar dat die houding de eeuwige rivaal niet boos zal maken.