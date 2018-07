Komen de Rode Duivels een ronde verder?

Uruguay schakelt Portugal uit

In navolging van Lionel Messi moet ook Cristiano Ronaldo naar huis. De Portugese superster werd zaterdag met zijn land in de achtste finales van het WK verslagen door Uruguay: 2-1. Niet Ronaldo, maar Edinson Cavani vertolkte met twee doelpunten de hoofdrol in Sotsji.



De Zuid-Amerikaanse ploeg van de 71-jarige bondscoach Oscar Tabárez, die al sinds 2006 de leiding heeft over het nationale elftal, treft Frankrijk in de kwartfinales. De Fransen maakten een einde aan de missie van Lionel Messi om met Argentinië eindelijk eens wereldkampioen te worden (4-3).



Met Uruguay trof de ploeg van bondscoach Fernando Santos de ploeg die in groep A alles had gewonnen. Op aangeven van Luis Suárez kopte Cavani al snel de 1-0 binnen. Portugal wist de hechte defensie van Uruguay pas na rust onder druk te zetten. Uit een hoekschop kopte Pepe de gelijkmaker binnen. Dat betekende pas de eerste tegentreffer voor Uruguay op dit WK.



Een paar minuten later stond Uruguay al weer op voorsprong, weer via Cavani. De spits van Paris Saint-Germain liep zich slim vrij en krulde de bal in een beweging om doelman Rui Patricio in de hoek. Tegenvaller voor Uruguay was dat de man van twee doelpunten even later geblesseerd naar de kant moest. In de slotfase drong Portugal aan, maar Uruguay hield stand.