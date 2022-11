Kökçü speelt eindelijk met het zelfvertrouwen van een leider

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Orkun Kökçü

De middenvelder van Feyenoord Kökçü is 21 jaar en speelde al ongeveer 140 wedstrijden voor het eerste. Feyenoords trainers hebben van meet af aan meer vertrouwen gehad in de spelmaker dan het publiek in de Kuip dat had. Ik ben niet zo verbaasd dat daar het voetbalvernuft niet zit. Of staat. Of met vuurwerk gooit. Kökçü bepaalt het tempo, hij schiet, hij opent op links, hij neemt de vrije trappen. Hoewel hij tamelijk zwaar oogt, geblokt, is hij een elegante voetballer, eindelijk met het zelfvertrouwen van een leider. We twijfelen of hij links- of rechtsbenig is, wat wijst op urenlange trapoefeningen tegen een muurtje. (Hij is rechts). Technisch is hij veel beter dan hij lijkt, of zelfs beter dan hij zelf denkt te zijn. De formidabel met links ingeschoten bal van achttien meter tegen Excelsior was het bewijs van zijn technisch meesterschap.