Koers WK wielrennen in Glasgow kort stilgelegd nadat activisten zich vastlijmden aan wegdek

Het zou gaan om vier klimaatactivisten die zichzelf hadden vastgeplakt aan het asfalt bij een smalle doorgang. De negen koplopers moesten van de fiets, waarna ook het peloton tot stilstand werd gebracht. De koers lag vanaf ongeveer 12.30 uur stil.

De BBC meldde dat de actie is opgeëist door This is Rigged, een beweging die eist dat de Schotse regering zich duidelijk uitspreekt tegen alle nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen in Schotland en een duidelijk overgangsplan opstelt voor werknemers in de olie-industrie. Volgens de politie zijn er vijf mensen opgepakt.

Nadat de demonstranten van de weg waren gehaald, kon de kopgroep weer vertrekken. Een minuut of acht later stapte ook het peloton weer op de fiets. De renners hadden toen al ongeveer 80 kilometer afgelegd. De totale wegrace, met later een aantal lokale ronden in Glasgow, gaat over 270 kilometer.

En Directo| los manifestantes estan pegados a la carretera #Glasgow2023 #GlasgowScotland2023pic.twitter.com/uV8PNWkJ2j — Ciclismo en directo 🚴‍♀️ (@NCiclismo) 6 augustus 2023

