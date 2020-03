Koen Smet traint op de trappen van het Bostheater

Koen Smet, hordeloper uit Amsterdam, 27 jaar. Hij was veertien keer Nederlands kampioen op de 60 en 110 meter horden. Beeld ANP

Trainen op de trappen van het Bostheater in het Amsterdamse Bos – atleet Koen Smet hoopt zo zijn olympische droom levend te houden. Vanwege het coronavirus mag de Amsterdamse hordeloper niet meer trainen bij zijn club Phanos. De trainingsfaciliteiten in het Olympisch Stadion zitten op slot.

En dat terwijl voor Smet alles in het teken staat van plaatsing voor de Spelen in Tokio. Hij moet onder de huidige eisen voor 29 juni de 110 meter hebben afgelegd binnen 13,32 seconden en bovendien op die datum bij de beste 32 atleten horen op de door de internationale atletiekfederatie opgestelde wereldranglijst. Zijn hele seizoen is daarop afgestemd.

Hij zou op 6 april vertrekken naar Zuid-Afrika voor een trainingsstage en de eerste wedstrijden van het outdoorseizoen lopen. Dat gaat nu niet door en het is maar de vraag of de wedstrijden in Nederland en Europa die in mei op de planning staan, wel doorgaan.

Stilzitten wil Smet niet en dus is hij op zoek gegaan naar alternatieve trainingsplekken. Die heeft hij gevonden. De trappen van het Bostheater gebruikt hij om zijn sprongkracht en conditie op peil te houden en in de duinen bij Bloemendaal doet hij sprinttraining. Krachttrainingen doet hij aan huis bij een kennis. Hij hoopt zijn ervaringen op afstand ook met andere sporters te kunnen delen “Je moet nu als sporter creatief zijn. Het is vooral passen en meten wat er wel mag en kan. Zeker omdat door afgelastingen ook financieel veel wegvalt.”

Het is voorlopig onzekerheid troef voor sporters als Smet. Toch blijft hij stug doorgaan. “Beter in topvorm zijn en dat de wedstrijden dan worden geannuleerd, dan in de zomer horen dat je toch aan de bak moet en je je niet hebt voorbereid. Dan met lege handen staan zou zuur zijn. Ik wil de boot echt niet missen.”