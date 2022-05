Koen Bouwman pakt na bergklassement ook tweede etappezege in de Giro

Bij het eerste klimmetje van derde categorie naar Villanova Grotte wist Bouwman zonder problemen al alle negen punten te pakken. Beeld Getty Images

“Het belangrijkste voor vandaag is om zoveel mogelijk punten te verzamelen, om de blauwe trui veilig te stellen,” zei Bouwman voorafgaand aan de etappe. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma had de blauwe trui al stevig om zijn schouders zitten, en wist dat hij in de heuveletappe van Marano Lagunare naar Santuario Di Castelmonte de eerste plaats kon veiligstellen. Zonder problemen reed hij mee in de ontsnapping, met ploeggenoot Edoardo Affini.

Als Bouwman de ronde uitrijdt, dan is hij de vierde Nederlander ooit die een bergtrui wint in een grote ronde, en de eerste die het in de Giro lukt.

Bij het eerste klimmetje van derde categorie naar Villanova Grotte wist Bouwman zonder problemen al alle negen punten te pakken. Datzelfde trucje herhaalde de Nederlander bij de tweede klim, ook van derde categorie. Vervolgens stak het peloton de grens over naar Slovenië, voor de derde en zwaarste beklimming van de dag. Op de 10,3 lange klim naar Kolovrat, met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,2 procent, kwam Bouwman op indrukwekkende wijze ook als eerste boven, waarmee hij definitief de trui veiligstelde.

Doordat de klassementsrenners rustig bleven zitten op de Kolovrat, konden vijf koplopers, waaronder Bouwman, met een voorsprong van ruim acht minuten beginnen aan de slotklim naar het heiligdom van Castelmonte. Daar was Bouwman de snelste in de sprint.

Na afloop van de rit kon Bouwman bijna niet geloven dat hij zijn tweede zege te pakken had. “Na mijn eerste ritzege in deze Giro had ik al gezegd dat het heel mooi zou zijn om nog een keer te winnen,” zei hij. “Maar ik moest ook realistisch zijn. Ik had pas twee keer gewonnen als prof. Dat ik nu twee keer win in de Giro, maakt me zo blij. Ik heb er geen woorden voor.”