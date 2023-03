Koeman weet nu: terug naar Oranje van vier jaar geleden gaat niet lukken

V.l.n.r.: Matthijs de Ligt, Mats Wieffer, Sipke Hulshoff, Davy, Daley Blind en Tyrell Malacia tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal op de KNVB Campus op 26 maart 2023 in Zeist. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

Op de tekentafel zag het er allemaal best logisch uit. Ronald Koeman dacht: ik word weer bondscoach en ga verder vanaf het punt waarop ik Oranje de vorige keer verliet. Veel van de bepalende spelers van toen zijn er nog. Ik ken zelf de job. En op het recente WK is er onder mijn voorganger weinig verheffend gevoetbald, dat moet onder mijn leiding beter kunnen gaan.

Alleen bleek de realiteit in zijn eerste week al meteen weerbarstig. In het eerste kabinet-Koeman was het hoogtepunt de finale van de Nations League in juni 2019 tegen Portugal. Sindsdien is er bijna vier jaar verstreken. En dat blijkt in het (voetbal)leven toch een forse tijd.

Depay

Sprekend voorbeeld is Memphis Depay. In zijn eerste periode zette Koeman hem op het paard als zijn nieuwe spits en aanvalsleider. Omgekeerd maakte Depay zijn trainer groot. Depay wil nu graag terug naar een speelwijze 4-3-3 met hemzelf als stralend middelpunt. Maar Koeman is er afgelopen week keihard achter gekomen dat Memphis nu geen speler is op wie je kunt bouwen.

Alleen al fysiek niet. Maandag tegen Gibraltar liep hij zijn zoveelste blessure op. “Memphis heeft dit seizoen nog niet één keer negentig minuten gespeeld. Dat is natuurlijk best wel gek,” verzuchtte Koeman. “Hij is simpelweg niet belastbaar genoeg op topniveau.” Als het een stevige blessure is, zal Depay dat ook niet zijn in juni. Oranje speelt dan de finaleronde van de Nations League in eigen land.

Nations League

Eerste vervanger is nu Wout Weghorst. Niet alleen een heel ander type spits, ook al een speler van 30. Achter Weghorst zit Brian Brobbey. 21 jaar en een stuk jonger, maar slechts reserve bij Ajax. In het tussensegment, zeg tussen 23 en 28 jaar, heeft het Nederlandse voetbal zelfs niet één nummer 9 in de internationale subtop.



Waar de bondscoach zich ook op heeft verkeken: net als Frank de Boer en Louis van Gaal heeft hij geen rechtsbuiten om écht goed 4-3-3 te spelen. Steven Berghuis past beter op het middenveld. Tegen Gibraltar liep het zelfs op beide flanken niet.

“Het is duidelijk dat het niveau echt omhoog moet,” zei Koeman na de povere 3-0 tegen dreumes Gibraltar. “Heel veel voetbalzaken waren in twee duels niet goed. Hoe bespeel je posities? Ik ga in aanloop naar de finaleronde van de Nations League goed naar de invulling van mijn selectie kijken. Al is het niet zo makkelijk, wij hebben niet de ruime keuze van landen als Spanje of Frankrijk.”

Andere poppetjes

Niettemin: in juni gaat Koeman andere keuzes maken. Op sommige posities andere poppetjes als nummer 1 en/of 2 in de hiërarchie. Interessant wordt het in hoeverre hij ook ingrijpt in het hoogste echelon. Kan of wil Koeman knagen aan de status van kopstukken als Depay, Wijnaldum, Van Dijk? Ook zijn loyaliteit aan ‘Gini’ en ‘Virgil’ zag hij in zijn eerste week niet terugbetaald. Al kun je bij Wijnaldum misschien nog zeggen dat hij pas net weer fit is.

Eén kopstuk uit dat rijtje ontbrak helemaal: Frenkie de Jong. Hij werd node gemist, maar dat is nog geen excuus waarom Oranje nu zomaar met 8-1 had kunnen verliezen van Frankrijk. Ronald Koeman ziet Feyenoord als voorbeeld, zegt hij steeds. Wat is dé kracht van die ploeg? Dat ‘het team’ het individu er beter uit laat zien. En niet andersom.