Koeman wacht nog heel veel werk bij Oranje

De invaller maakte in de 88e minuut gelijk in het stadion van Juventus (1-1). Hij kon zo niet camoufleren dat de nieuwe bondscoach nog heel veel werk wacht.



Oranje werd pas gevaarlijk nadat Italië in de 69e minuut met tien man was komen te staan. Domenico Criscito kreeg een rode kaart voor een overtreding op de doorgebroken Ryan Babel. Daarvoor liet Italië na om het enorme krachtsverschil met drie of vier treffers uit te drukken.



Balans

Koeman kondigde bij zijn aanstelling al aan dat hij na de krachtmeting met Italië de balans gaat opmaken. Na vier wedstrijden kan hij eigenlijk alleen tevreden zijn over de eerste helft van het duel met Portugal, waarin Oranje de basis legde voor een verrassende zege van 3-0.



Van Engeland werd terecht verloren (1-0) en Oranje wisselde donderdag tegen Slowakije een matige eerste helft af met een redelijk tweede bedrijf. Tegen Italië slaagde een soort van alles-of-niets offensief.



Van de basisploeg van vier dagen geleden in Trnava verschenen alleen Matthijs de Ligt, Memphis Depay en Daley Blind aan de aftrap in het prachtige stadion van Juventus. Zij vormden een team met ervaren spelers al Virgil van Dijk, Georgino Wijnaldum, Ryan Babel en Jasper Cillessen.



Nederlaag

Italië startte na de nederlaag van vrijdag tegen Frankrijk (1-3) zonder sterkhouders als Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio en Mario Balotelli. Ook met veel talenten in de gelederen was de viervoudig wereldkampioen vooral voor rust oppermachtig. Italië koos de aanval, zoals Oranje dat vroeger altijd deed.



Het elftal van Koeman gaf ook met vijf verdedigers vooral in de eerste helft veel kansen weg. Andrea Belotti schoot van dichtbij tegen Cillessen aan. Simone Verdi miste twee enorme kansen en Ruud Vormer assisteerde zijn doelman een keer op de doellijn. De middenvelder van Club Brugge werd na een goede invalbeurt tegen Slowakije beloond met een basisplaats.



Bij Oranje haalde in de eerste helft bijna geen speler zijn niveau maar Hans Hateboer maakte het zo bont dat hij al in de rust moest plaatsmaken voor Daryl Janmaat. Oranje leefde in de openingsfase van de tweede helft even op met aardige doelpogingen van Tonny Vilhena en Memphis Depay.



Toch kwam Italië op voorsprong nadat Van Dijk de bal tegen de voet van invaller Simone Zaza had geschoten. Na een rode kaart voor Criscito werd het toch nog even spannend en tekende Aké voor een geflatteerde gelijkmaker.