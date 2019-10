Koeman voert vier wijzigingen door bij Oranje

Quincy Promes en Joël Veltman. Beeld ANP

Bondscoach Ronald Koeman heeft Joël Veltman, Donny van de Beek, Quincy Promes en Donyell Malen een basisplaats gegeven in het uitduel voor de EK-kwalificatie met Wit-Rusland.

Veltman neemt rechts in de verdediging de plaats over van Denzel Dumfries. Van de Beek krijgt op het middenveld, naast Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum, de voorkeur boven de meer defensief ingestelde Marten de Roon.

In de voorhoede is Ryan Babel zijn plek kwijt. Promes start op zijn plek als buitenspeler. Malen start als spits. De PSV’er vervangt Memphis Depay, die in Minsk ontbreekt wegens een bovenbeenblessure.

Nederland zet bij winst op Wit-Rusland een grote stap op weg naar deelname aan het Europees kampioenschap van komende zomer.

Opstelling Nederland: Cillessen; Veltman, De Ligt, Van Dijk en Blind; Van de Beek, Wijnaldum en Frenkie de Jong; Bergwijn, Malen en Promes.