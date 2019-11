Koeman verwijt KNVB niets wat betreft keuze Dest voor VS

Sergiño Dest tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht. Beeld BSR Agency

Dest is uitvoerig bekeken door de scouts van de KNVB, maar nationale jeugdtrainers vonden het niet nodig om de verdediger met een Amerikaanse vader en Nederlandse moeder voor Jong Oranje op te roepen. “In de A1 van Ajax speelde hij rechtsbuiten en was hij geen zekerheid,” vertelt Koeman over de in Almere geboren voetballer. “Ik denk dat de Amerikaanse jeugd ook minder is dan de Nederlandse. Daar kreeg hij wel de kans.”

Trainer Erik ten Hag wees Koeman een paar maanden geleden op het sterke spel van Dest. De bondscoach van Oranje probeerde hem vervolgens te overtuigen om voor Oranje te kiezen. Dest twijfelde, maar gaf toch de voorkeur aan een interlandcarrière bij de Verenigde Staten.

Koeman is blij dat Mohamed Ihattaren wel voor het Nederlands elftal wil uitkomen. Het grote talent van PSV heeft Oranje boven Marokko verkozen, maar maakt de komende interlands tegen Noord-Ierland en Estland nog niet zijn debuut. “Dat hebben we zo afgesproken,” zei Koeman. “De volgende interlands in maart is hij wel beschikbaar. Hij moet zijn plaats bij het Nederlands elftal bij zijn club verdienen. Het ligt aan zijn prestaties. Wij volgen hem met veel interesse, want de kwaliteiten voor Oranje heeft hij.”