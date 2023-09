Koeman over transferperiode Ajax: ‘Had liever spelers gezien die in beeld zijn bij Nederlands elftal’

Ronald Koeman op de persconferentie. Beeld ANP

In de afgelopen transferperiode haalde technisch directeur Sven Mislintat twaalf nieuwe spelers naar Ajax. Elf daarvan waren buitenlanders. Koeman ziet een patroon. “Het is jammer dat er steeds minder Nederlandse spelers spelen bij de grote Nederlandse clubs,” zegt de 60-jarige Zaandammer op de persconferentie in Zeist.

“Maar dat zijn zaken die bij de clubs liggen. Ik had liever bij Ajax een aantal spelers gezien die in beeld zijn voor het Nederlands elftal.” Met Steven Berghuis riep Koeman slechts één Ajacied op voor de komende interlandperiode. Steven Bergwijn, die nog wel onderdeel uitmaakte van de voorselectie, meldde zich af met een blessure. Brobbey viel af voor de definitieve selectie.

“Het ziet er moeilijk bij hem uit, maar hij speelt ook niet altijd,” zei de bondscoach over Brobbey. Toch blijft Koeman de aanvaller goed in de gaten houden, mede ingegeven door het beperkte aantal opties voorin. “Hij zou een goede nummer 9 kunnen worden. We hebben een lijst vol alternatieven op andere posities, maar de lijst met buitenspelers en spitsen is beperkt.”

Situatie Wijnaldum

Met Oranjereserve-aanvoerder Georginio Wijnaldum, die deze zomer Paris Saint-Germain verliet voor het Saoedische Al-Ettifaq, heeft Koeman contact gehad. “Gini heeft me gebeld, maar daar wil ik niet te veel over uitweiden. Hij moest een keuze maken tussen trainen met het tweede elftal en in het weekend vrij zijn of een transfer maken en voetballen.“

Koeman zegt dat geen enkele Europese club wilde voldoen aan de transfersom die PSG verlangde. Volgens de Oranjebondscoach was de 31-jarige middenvelder liever in Europa gebleven, maar werd hij min of meer gedwongen om te vertrekken. “Hij wil gewoon voetballen.”

Volgens Koeman verdwijnt Wijnaldum niet per definitie uit beeld, nu hij naar Saoedi-Arabië is vertrokken. “Nee, totaal niet. Maar hij heeft een lange tijd niet gespeeld en moet gaan spelen. Dan zien we het wel.”

De gang van veel voetballers naar Saoedi-Arabië noemt Koeman vreemd. “Het lijkt me dat het financiële plaatje belangrijk is voor hen. Ik zou persoonlijk in Europa willen blijven bij een grotere club. Maar van iedereen moet je dit accepteren.”'

Belangrijke duels

Het Nederlands elftal speelt donderdag een EK-kwalificatieduel met Griekenland in het Philips Stadion. Drie dagen later gaat de ploeg van Koeman op bezoek bij Ierland. Met drie punten uit twee wedstrijden is de start van de EK-kwalificatiereeks niet best.

Ook de Nations League verliep matig, met nederlagen tegen Kroatië (4-2 na verlenging) en Italië (2-3). De druk staat er daarom op voor de duels met Griekenland en Ierland. “Het besef moet zeer zeker aanwezig zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat donderdag zo gaat zijn. We hebben iets recht te zetten. Zeker qua resultaat.”