Koeman: ‘Oranje is goed genoeg om de Nations League te winnen’

Het Nederlands elftal traint in het stadion van Guimarães. Tonny Vilhena speelt de bal, Matthijs de Ligt probeert die te onderscheppen. Beeld ANP

Na vijf dagen in Zeist, vijf dagen in Lagos, een ochtendvlucht naar Porto en een laatste training in Guimarães is Oranje klaar voor wat Ronald Koeman ‘een echte wedstrijd’ noemt. Vijftien maanden is hij nu bondscoach. Vanavond moet het voorlopige hoogtepunt worden van die periode. “Halve finale Nations League; het gaat ergens om. Je voelt het, je merkt het, je ziet het ook als je hier aankomt in het stadion. En we spelen ook nog eens tegen een van de beste ­Europese landenteams van dit moment.”

Koeman ziet Engeland als een van de favorieten voor het EK van volgend jaar. Een ploeg met technische spelers, fysieke kracht, slimheid en met een flinke scoringsdrift. De laatste drie interlands brachten twaalf goals en de Engelsen maakten die treffers op zeven verschillende manieren. Koeman: “Ze zijn zeer veelzijdig in aanvallend opzicht.”

Gratis doping

Het maakt nieuwsgierig naar wat Oranje er tegenover zet. De laatste training is scherp deze woensdag, in de avondzon van Guimarães. Alsof hij dit seizoen niet al 66 wedstrijden in de benen heeft, gooit Daley Blind er felle slidings uit bij een partijtje. Georginio Wijnaldum schiet gretig op doel en ook Virgil van Dijk maakt een fitte indruk. Dat Wijnaldum en Van Dijk in de opstelling zullen starten, was snel beslist de afgelopen dagen. “Vorig jaar sloten ze met een negatief gevoel aan bij Oranje, na hun verloren finale in de Champions League. Nu hebben ze die gewonnen,” legt Koeman uit. “Winnen, dat is gratis doping. Dan voel je de vermoeidheid niet.”

De rest van de opstelling geeft Koeman niet prijs. Alleen: “Ik speel met mijn beste elftal.”

Dat beste team is dat van de thuiswedstrijd tegen Frankrijk in de poulefase van de Nations League. Bij die 2-0 zege, vorig jaar november, klopte voor het eerst onder Koeman alles in een duel van Oranje met een topland. Ook de 3-0 een maand eerder thuis tegen Duitsland mocht er al zijn. Beide keren won Oranje met het trio Frenkie de Jong-Marten de Roon-Wijnaldum op het middenveld. En met Steven Bergwijn, Ryan ­Babel en Memphis Depay in de aanval.

Positiewisselingen

Iedereen mag de Nations League als graadmeter zo groot of zo klein maken als ie wil, feit is wel dat in deze finaleronde voor het eerst in vijf jaar weer een Nederlands elftal een wedstrijd speelt op een toernooi. De laatste keer dateert alweer van 2014, het bronzen WK in Brazilië onder Louis van Gaal. Van de huidige groep waren ­alleen Blind, Depay, Wijnaldum, Stefan de Vrij en Jasper Cillessen daar al bij.

Koeman is ervan overtuigd: dit Oranje is nu al goed genoeg om de Nations League te winnen. Om na Frankrijk en Duitsland ook Engeland te verslaan. Toch was er afgelopen maart de waarschuwing dat er ook nog genoeg aan ontbreekt. Tegen Duitsland werd Oranje, aan het begin van de kwalificatie voor het EK, een helft overklast . Dynamische aanvallers als Serge Gnabry en Leroy Sané draaiden de Nederlandse defensie dol met hun snelle acties en positiewisselingen. Zelf hield Oranje voorin geen bal vast. En de Duitsers zetten het tactisch zo neer dat Frenkie de Jong nauwelijks toekwam aan het regisseren van het spel. Pas na rust ging het beter, maar Duitsland won wel: 2-3.

Engeland heeft ook een paar van zulke beweeglijke aanvallers. Raheem Sterling, goed voor zes treffers in zijn laatste vier interlands, Jadon Sancho, Marcus Rashford zijn razendsnel. Eén keer dom balverlies en een steekpass en zij rennen zo op het doel af. Koeman weet het.

“In 2019 vaker het niveau van Frankrijk-thuis, dat mogen we eisen,” zei hij bij de start van zijn tweede jaar. Vanavond is een mooi meet­moment. “We hebben een uitgebreide voorbereiding gehad in Zeist en Lagos, we kennen de tegenstander. Geloof me, we zijn klaar voor.”