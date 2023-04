Koeman moet meer respect opbrengen voor aanstormende topspelers

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 5 voor Ronald Koeman

Volgens onze bondscoach is Xavi Simons een ‘geweldig talent’. Vervolgens: ‘Hij speelt onbevangen.’ Dat laatste is een uitspraak met een ingebouwde vraag. Is onbevangenheid een kwaliteit, of een gebrek aan professionaliteit? Simons een geweldig talent noemen is ook geen compliment. Simons is namelijk helemaal geen talent meer. Samen met Kudus en Kökcü behoort hij tot de drie beste voetballers van de Eredivisie. De suggestie van Van der Vaart om het Nederlands elftal om hem heen te bouwen, was helemaal niet zo gewaagd. Koeman hoonde het voorstel weg als ‘overdreven’. Hij vond dat hij zich daarmee nog rustig en netjes uitdrukte. Hij bedoelde eigenlijk dat Van der Vaart maar wat lulde. Sommige oud-voetballers, niet Van der Vaart, zouden meer respect moeten opbrengen voor aanstormende topspelers en ze niet, uit jaloezie of een oude drift tot concurreren, kleiner te houden dan nodig.

Ronald Koeman en Xavi Simons. Beeld Marcel ter Bals/Getty Images

