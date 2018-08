Koeman hoopt dat Mazraoui voor Oranje kiest

De bondscoach had afgelopen donderdag een gesprek met de Ajacied, die eerder in de voorselectie van Marokkko voor het WK zat.



"Ik heb samen met KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma een gesprek gehad met Mazraoui en zijn zaakwaarnemer. Wij hebben van onze kant aangegeven dat hij een serieuze optie is voor de rechtsbackpositie en dat we hem graag in de toekomst bij het Nederlands elftal willen hebben," zei Koeman in Studio Voetbal. "Laten we hopen dat hij voor Nederland kiest."



Mazraoui moet binnenkort een keuze maken. "Noussair moet er rustig over nadenken," liet zijn zaakwaarnemer na het gesprek weten aan De Telegraaf. "Hij is nooit eerder in deze situatie gekomen."