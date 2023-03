Beeld Artur Krynicki

Een 4 voor Memphis Depay

Opeens zagen we aan het Nederlands elftal hoever Ronald Koeman over de datum is. Dat 4-3-3 kan best, als er ten minste wat moderne varianten aan worden toegevoegd, vooral in verdedigend opzicht. De coach klaagde steen en been over ‘balverlies op gevaarlijke plekken’. Thuis scholden we op de coach die spelers had opgesteld bij wie balverlies op gevaarlijke plekken op de bijsluiter staat, namelijk Taylor en Memphis. Over de eerste heb ik het niet meer. Hij is het slachtoffer van coach na coach die hem blijft opstellen, terwijl de luwte schreeuwt om zijn aanwezigheid. Memphis gaf inderdaad een onverwachte assist, in de voeten van Mbappé. Koeman bleek de zoveelste coach met een Memphiswisselfobie. Ronald onderscheidt zich dolgraag van Van Gaal, maar niet in diens angst om Memphis te wisselen in Qatar. Zet de getatoeëerde man eens reserve, goed voor hemzelf en voor het team.

Balverlies op gevaarlijke plekken staat op de bijsluiter bij Memphis Depay. Beeld ANP

