Koeman begint EK-jaar met kopzorgen: van veel keuze naar behelpen

Langdurige blessures bij twee spit­sen. Een routinier met een hartprobleem. De eerste keeper op de wip en twijfels rond nog enkele internationals. Het EK-jaar 2020 kent geen vlekkeloze start voor bondscoach Ronald Koeman.

Toen Ronald Koeman half november afscheid nam van het succesvolle interlandjaar 2019, keek hij ook al even vooruit. Naar 2020. Er is op weg naar het EK wat te kiezen, was de boodschap van de bondscoach. “En op sommige posities zal ik de keus voor een EK-selectie met 23 namen wellicht zo lang mogelijk open laten,” gaf hij aan.

Dat was toen een opmerking met een positieve lading. Ingegeven door onder meer de stormachtige ontwikkeling van jonge spitsen in het kielzog van de onbetwiste aanvalsleider Memphis Depay. Inmiddels is duidelijk dat Koeman inderdaad zaken lang open zal laten. Maar dan niet zozeer uit concurrentieoverwegingen, maar noodgedwongen. Want het EK-jaar 2020 is voor hem en voor Oranje bepaald niet vlekkeloos gestart.

Er zijn de langdurige blessures bij twee spitsen. Een routinier heeft een hartprobleem. De eerste keeper zit op de wip bij zijn club en rond nog een aantal andere internationals zijn zorgen en twijfels, zowel groot als klein.

Onhaalbaar

Voor die geblesseerde spitsen, Memphis Depay en Donyell Malen, lijkt het EK onhaalbaar. Of op zijn minst wordt het een race tegen de klok. Daley Blind weet met zijn lopende hartonderzoeken zelfs totaal nog niet hoe 2020 wordt. Die keeper op de wip is Jasper Cillessen. Hij begon het afgelopen weekeinde op de bank bij Valencia. Kort na de laatste interlands van november tegen Noord-Ierland en Estland raakte hij geblesseerd en miste hij daardoor het beslissende Champions League­duel met Ajax. In dat treffen, dat de Spanjaarden met 0-1 wonnen, blonk prompt zijn vervanger Jaume Domenech uit. Die doet het zelfs zo goed dat hij ook zaterdag tegen Eibar het vertrouwen hield. “Het loopt nu goed en we volgen ons gevoel,” zei trainer Albert Celades na de 1-0 zege. “Wat niet wil zeggen dat we niet tevreden zijn over Cillessen. Er is nog niks bepaald.”

Cillessen heeft natuurlijk eerder ervaren hoe het is om bij Oranje te keepen als wisselspeler bij een club. Als stand-in bij FC Barcelona leden zijn prestaties er niet zichtbaar onder. Maar liever heb je dat als bondscoach natuurlijk niet.

Jasper Cillessen is zijn plaats kwijt bij Valencia. Beeld BSR Agency

Zoals ook de actuele situatie van Matthijs de Ligt bij Juventus geen prettige is. De verdediger begon gisteravond tegen Cagliari opnieuw op de bank, zijn vaste stek sinds een aantal weken. “Matthijs had in december problemen met zijn schouder,” zei Maurizio Sarri zondag. “Het was een moeilijke periode voor hem.”

Dat maakt al vijf spelers uit een gangbaar basisteam van Oranje die met problemen kampen. Daarnaast staan Nathan Aké en Patrick van Aanholt buitenspel met hamstringblessures, Van Aanholt voor de tweede keer kort na elkaar. Beide verdedigers startten in november in de basis tegen Estland. “Volwaardige internationals en EK-gangers,” noemde Koeman hen toen.

Transferperiode

Verder zijn er de geruchten en bespiegelingen die altijd opduiken zodra er een transferperiode is gestart. In Engeland is de contractsituatie van Georginio Wijnaldum momenteel ‘nieuws’. Liverpool verlengde recent van een reeks basiskrachten de verbintenis, maar Wijnaldum zit daar (nog) niet bij. Zijn contract loopt tot medio 2021, waardoor club en speler deze zomer sowieso voor de keuze komen of ze met elkaar doorgaan. Een speler als Arjen Robben wilde altijd graag vóór maart weten waar zijn sportieve toekomst lag. Zijn uitleg: “Dan heb je rust in je hoofd voor de beslissende fase van het seizoen, als de prijzen worden verdeeld.”

In Spanje moet Luuk de Jong nu lezen dat zijn club Sevilla in de winterstop doelpunten wil kopen. In eigen land moet een club als PSV zijn internationals rustig houden na een dramatisch halfjaar. Neem Steven Bergwijn, die ziet hoe zijn potentiële Oranjeconcurrenten Calvin Stengs en Myron Boadu zich ontwikkelen en na de winterstop nog Europees voetbal spelen, terwijl hij dat podium niet meer heeft. Maar PSV gaat Bergwijn nu niet verkopen. En zijn management stelt desgevraagd ook dat de winter geen moment is om te gokken met een transfer. Het wordt normaal gesproken een kwestie van komend halfjaar in Eindhoven een EK-selectie afdwingen. Net als een transfer.

Al met al zijn er vragen en vraagtekens zat voor Koeman. Ook in omgekeerde zin. Is Mo Ihattaren in maart ‘klaar’ voor een debuut in Oranje? Wordt Kenny Tete in 2020 toch nog een serieuze optie voor het EK als rechtsback? Tete speelde bij zijn club Lyon sinds half november weer in zeven van de laatste tien duels op een positie die in Oranje volledig open ligt.

Vincent Janssen

En voor het spitsenvraagstuk ontkom je stiekem niet aan het laten vallen van de naam Vincent Janssen. Zijn keuze voor Mexico was er de afgelopen zomer niet één om bij de bondscoach in beeld te blijven. Maar je weet maar nooit, nu hij met Monterrey kampioen is geworden. En de laatste maanden weer in 70 procent van de wedstrijden meedeed.