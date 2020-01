Koeman bedankt voor aanbod FC Barcelona en blijft bij Oranje

Beeld ANP

De Catalaanse club is druk op zoek naar een opvolger van Ernesto Valverde, wiens dagen als trainer na de uitschakeling afgelopen week in de Spaanse Supercup lijken geteld. Journalist Lluís Canut, een persoonlijke vriend van Koeman, bracht het nieuws over het telefoontje van Barça bij zender Catalunya Ràdio naar buiten. De bondscoach bevestigde het later zelf tegenover de NOS.

Koeman liet de club die hij in 1992 aan de Champions League hielp weten dat hij zijn verplichtingen met Oranje op het komende EK wil nakomen. De Groninger heeft wel een clausule in zijn contract met de KNVB dat hij daarna weg zou kunnen als FC Barcelona hem zou willen hebben.

Barça verloor donderdag met 3-2 van Atlético Madrid in de halve finales van de Supercup, die werd gespeeld in Saudi-Arabië. Vanuit Riyad vlogen technisch directeur Eric Abidal en directeur Grau naar Qatar, waar zij Xavi polsten voor de functie van coach.

De Catalaan, immens populair onder de aanhang, haalde vorig jaar zijn trainersdiploma en is de eerste keus van de club. Xavi liet echter weten dat hij pas na dit seizoen beschikbaar zou zijn. Dat geldt dus ook voor Koeman, die eerst naar het EK 2020 wil met Oranje.