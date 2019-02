KNVB wil VAR-beelden in stadion laten zien

Het kan niet zo zijn dat het publiek al beelden te zien krijgt terwijl de scheids­rech­ter er nog naar moet kijken Dick van Egmond

"Dat hadden we al voorspeld," zegt Van Egmond. "Er waren mensen bang dat er geen gespreksstof meer zou zijn door de VAR. Maar nu heb je de discussie over de vraag 'waarom grijpt hij daar wel in en daar niet?' Het is bovendien nieuw dus wordt er extra over gesproken."



Over de afgelopen speelronde in de eredivisie heeft de scheidsrechtersbaas overigens geen klagen. "We hadden weer een goed weekeinde. De beslissingen die werden genomen waren allemaal juist.''



Daar dacht FC Utrecht-trainer Dick Advocaat in Zwolle anders over. "Opmerkelijk," vindt Van Egmond. "De strafschop van PEC was volkomen terecht. De aanvaller staat met anderhalve voet in het strafschopgebied en wordt van de sokken gelopen.''



Ook met de rode kaarten voor Urby Emanuelson ('een gevaarlijke overtreding') en Riechedly Bazoer ('handtastelijk tegen de arbitrage, dat kan écht niet') was volgens Van Egmond weinig mis.



Geen penalty

PSV'er Donyel Malen had daarentegen geluk dat zijn overtreding op Fortuna-speler Mark Diemers slechts met geel werd bestraft. "Hij nam een risico. Als hij rood had gekregen, had de VAR die kaart ondersteund. Het was een discutabel moment.''



Terug nog even naar Arnhem, waar het wel erg lang duurde voor Heerenveen de strafschop kreeg waar het recht op had. Wat als de bal tien minuten in het spel was gebleven? "Dan was het spel eerder stil gelegd," zegt Van Egmond. "Dat kan de VAR doen als de bal onschuldig wordt rondgespeeld. De snelle aanval van Vitesse kon je echter niet onderbreken. Want stel dat het geen penalty was? Het is op de juiste wijze afgehandeld.''