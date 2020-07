KNVB wil met commissie Mijnals racisme tegengaan

Ahmad Mendes Moreira werd in november tijdens de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior uitgescholden. Beeld ANP/Henk van Esch

In Mijnals hebben onder anderen Ruud Gullit, Humberto Tan, Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch en voormalig Oranje-international Daphne Koster zitting.

De commissie is een voortvloeisel uit het in februari door de KNVB en Rijksoverheid gepresenteerde aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal. Dat meerjarenplan verscheen onder de titel ‘Ons voetbal is van iedereen. Samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel’ en bevatte ruim twintig onderdelen, verdeeld over de pijlers voorkomen/bewustwording, signaleren en sanctioneren.

Eén van deze maatregelen heeft geleid tot de oprichting van de commissie Mijnals waarvan verder Jacinta Lieuwes (voorzitter ODIN ’59), Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht), Robert Geerlings (advocaat, zaakwaarnemer en oud-voorzitter van de Sportraad Amsterdam) en Jeroen Visscher (organisatieadviseur en oud-gastdocent van de opleiding Coach Betaald Voetbal) deel uitmaken.

Ambitie tonen

“Na de afschuwelijke beelden van FC Den Bosch - Excelsior werd het weer pijnlijk duidelijk dat we racisme en discriminatie in het voetbal echt buitenspel moeten zetten,” zegt tv-presentator Tan, die voorzitter is van de commissie. “Bij de KNVB heerst het besef dat hiervoor ook de beschikbare kennis en draagvlak in het voetbal en in de samenleving moeten worden benut. De vraag aan ons is om plannen en strategieën vanuit onze expertise te toetsen, onze eigen prioriteiten in te brengen en gezamenlijk met de KNVB en Rijksoverheid ambitie te tonen en realiseren.”

De commissie Mijnals komt ten minste vier keer per jaar samen en heeft frequent overleg met de programmamanager van Ons voetbal is van iedereen, Houssin Bezzai, en tevens met de directie van de KNVB. Ook zal de commissie in contact staan met het ‘Voetbal Voor Iedereen’-netwerk van de KNVB, dat vorig jaar van start ging en bestaat uit uiteenlopende maatschappelijke organisaties.

Humphrey Mijnals voetbalde vanaf eind jaren 50 voor het Utrechtse Elinkwijk en later voor DOS. Hij kwam tot drie interlands. Mijnals overleed vorig jaar op 88-jarige leeftijd.