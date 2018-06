KNVB wil leeftijdsgrens voor Jong Ajax

Dat is woensdag bepaald op de algemene vergadering betaald voetbal van de KNVB, meldt onder meer het AD. Vanwege het besloten karakter van de vergadering wil een woordvoerder van de bond zelf niet inhoudelijk reageren op het nieuws.



Of de maatregel daadwerkelijk doorgaat is nog niet bekend. De leeftijdsbegrenzing voor beloftenelftallen moet donderdag goedgekeurd worden door de bondsvergadering van de KNVB.



Als het wordt goedgekeurd, zal de regel gelden voor alle 'jong'-teams die meedoen aan de Jupiler League en dus naast Ajax ook voor Jong PSV en Jong FC Utrecht.



Jong Ajax werd afgelopen seizoen kampioen in die competitie. De regels schreven al voor dat daar geen promotie naar de Eredivisie tegenover stond.



Lamprou

Het is een goed gebruik om spelers van het eerste elftal die westrijdritme nodig hebben dat op te laten doen bij de beloften. Daarvoor zullen Ajax en andere clubs nu dus wellicht een oplossing moeten vinden.



Meerdere leden van de A-selectie, zoals Amin Younes (24) en Siem de Jong (29), die vorig seizoen minuten maakten in de Jupiler League komen daar volgens de nieuwe regels niet meer voor in aanmerking. Reservekeeper Kostas Lamprou (26) speelde zelfs tien keer mee met Jong Ajax.