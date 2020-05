KNVB wijst claim AZ af, Ajax blijft eerste in eindstand

AZ won dit seizoen met 0-2 in Amsterdam. Beeld EPA

Het blad Quote meldde maandagavond op basis van een brief van AZ aan de Europese voetbalbond Uefa dat de Alkmaarders niet het doelsaldo, maar het onderling resultaat als bepalend voor de eindstand van dit seizoen wilden zien.

Hadden de Alkmaarders hun zin gekregen, dan was AZ aan de haal gegaan met het ‘beste’ Nederlandse Champions League-ticket. Het ticket dat waarschijnlijk directe toegang biedt tot het hoofdtoernooi. De snelste route naar de Champions League-miljoenen.

Maar de KNVB blijft bij de beslissing die eind april werd genomen. De bond bepaalde toen al dat Ajax als eerste was geëindigd. Hoewel de club geen titel mocht bijschreven - het eerste seizoen zonder kampioen sinds de oorlog – kregen de Amsterdammers wel het beste Champions League-ticket dat hoorde bij de eerste plek. Nummer twee AZ moest genoegen nemen met een zwaardere route naar de lucratieve groepsfase van het toernooi.

De huldiging op het Museumplein na vorig seizoen. Beeld ANP

Aandacht voor clubs onderin

AZ liet in april al weten dat de club zich beraadde op stappen, maar de meeste aandacht ging naar de clubs onderaan de ranglijst. Daar bleven ADO en RKC in de eredivisie, terwijl Cambuur en De Graafschap hun hoop op promotie zagen verdampen. De rechter gaf de twee eerstedivisionisten deze maand de genadeklap: promotie zat er voor hen dit seizoen niet in.

Rond de top van de eredivisie bestond minder discussie. Zo leek het althans. AZ bleek maandagavond toch aanspraak te willen maken op de eerste plek.

In de eerder door de KNVB genomen beslissing gold het doelsaldo – zoals gebruikelijk aan het eind van de competitie – als bepalend. En het doelsaldo van Ajax is beter dan dat van AZ.

Niet objectief

Maar de eindstand bepalen op basis van het doelsaldo zou niet ‘objectief’ zijn, zo zou AZ hebben aangekaart bij de Uefa. In een onafgemaakt seizoen hebben de verschillende clubs verschillende tegenstanders ontmoet. Dat maakt het doelsaldo per definitie oneerlijk, was de redenering van de Alkmaarders.

Het onderling resultaat vormde volgens AZ een betere maatstaf. En laat dat nu juist in het voordeel zijn van het AZ. De Alkmaarders wonnen dit jaar zowel uit (0-2) als thuis (1-0) van Ajax.

De KNVB gaat echter niet mee in de redenering van AZ, de eerste plek blijft voor Ajax. “De UEFA heeft ons geattendeerd op die brief en AZ doorverwezen naar de KNVB,” zegt een woordvoerder van de bond tegen het ANP. “Wij hebben de club laten weten dat er niets veranderd. De rangschikking en verdeling van de Europese tickets blijft zoals die eerder is vastgesteld.”