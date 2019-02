KNVB weigert verplaatsing Ajax-PEC Zwolle terug te draaien

Voorzitter Adriaan Visser had hierom eerder 'zeer dringend' gevraagd in zijn column op de website van PEC. De brief was gericht aan de KNVB, de Eredivisie CV en Ajax.



De KNVB besloot deze week de wedstrijd Ajax - PEC Zwolle te verplaatsen van zaterdag 2 maart naar woensdag 13 maart (aftrap 18.30 uur). De Amsterdammers krijgen daardoor extra rust in de aanloop naar de return tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League, op 5 maart in de Spaanse hoofdstad. Ajax wil dan proberen een achterstand van 2-1 weg te werken.



De verplaatsing van het competitieduel leidde tot boze reacties van PEC Zwolle en PSV, dat met Ajax strijdt om het kampioenschap. "Samenvattend is PEC Zwolle totaal niet te spreken over deze wijziging en heeft dat inmiddels aan de KNVB duidelijk gemaakt. Concreet heeft de club een officieel schrijven gestuurd naar de voetbalbond, maar ook naar de Eredivisie CV en Ajax, waarin het zeer dringende verzoek is gedaan het besluit terug te draaien," aldus Visser.



Coëfficiëntenlijst

De KNVB gaf de positie van Nederland op de coëfficiëntenlijst aan als belangrijkste reden om Ajax wat extra dagen rust te geven. "Na de uitslagen van donderdagavond lijkt dit argument helaas van de baan," aldus Visser.



Daarmee doelde de voorzitter op de zege van Red Bull Salzburg op Club Brugge (4-0), waardoor Nederland door Oostenrijk werd gepasseerd op de ranglijst op basis waarvan de Europese tickets worden verdeeld.



