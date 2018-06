KNVB stelt leeftijdsgrens in voor Jong Ajax

Dat is woensdag bepaald op de algemene vergadering betaald voetbal van de KNVB, meldt onder meer het AD. Vanwege het besloten karakter van de vergadering wil een woordvoerder van de bond zelf niet inhoudelijk reagaren op het nieuws.



De regel zal gelden voor alle 'jong'-teams die meedoen aan de Jupiler League en dus naast Ajax ook voor Jong PSV en Jong FC Utrecht. Jong Ajax werd afgelopen seizoen kampioen in die competitie. De regels schreven al voor dat daar geen promotie naar de Eredivisie tegenover stond.



Lamprou

Meerdere leden van de A-selectie, zoals Amin Younes (24) en Siem de Jong (29), die vorig seizoen minuten maakten in de Jupiler League komen daar volgens de nieuwe regels niet meer voor in aanmerking. Reservekeeper Kostas Lamprou (26) speelde zelfs tien keer mee met Jong Ajax.



Tijdens de KNVB-vergadering in Zeist kwamen een aantal nieuwe regels met betrekking tot de Eredivisie er woensdag niet door. Een stuurgroep met daarin onder meer Ajaxdirecteur Edwin van der Sar had sinds november aan een pakket maatregelen gewerkt om de Eredivisie, zoals VI het omschrijft, weer hogerop te brengen op de Europese ranglijst.



Kunstgras mag blijven

In het plan stonden onder meer play-offs om het kampioenschap, een zwaardere degradatieregeling en het verbannen van kunstgras. Ook zou de Eredivisie terug moeten naar zestien deelnemende clubs. Nu zijn dat er nog achttien. Een extern bureau gaat onderzoek doen naar andere opties



De leeftijdsbegrenzing voor beloftenelftallen moet donderdag nog wel goedgekeurd worden door de bondsvergadering van de KNVB.