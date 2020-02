KNVB schrapt wedstrijden zondag: Utrecht - Ajax gaat niet door

Beeld ANP

Het afgelasten van de wedstrijden is een streep door de rekening van voetballiefhebbers, omdat er enkele krakers op het programma stonden. Koploper Ajax zou om 12.15 uur op bezoek gaan bij FC Utrecht, en nummer twee AZ zou Feyenoord om 14.30 uur ontvangen.

Ook alle amateurwedstrijden van zondag gaan niet door. Eerder besloot de Belgische voetbalbond al om alle zondagse wedstrijden van de Jupiler Pro League af te gelasten.

De KNVB zegt die beslissing te hebben genomen na uitvoerig overleg met de clubs, gemeenten en politie. Wegens de verwachte weersomstandigheden kan de veiligheid van supporters en spelers niet worden gegarandeerd. Ook de wedstrijden in het gehele landelijke amateurvoetbal gaan zondag niet door.

Hele klus

De KNVB bekijkt de komende dagen in nauw overleg met de clubs, lokale overheden en overige betrokkenen wanneer de afgelaste wedstrijden kunnen worden ingehaald. Dat wordt nog een hele klus voor de nationale voetbalbond, want Ajax en AZ hebben al een overvolle speelkalender, met wedstrijden in de eredivisie, KNVB-beker en Europa League. Feyenoord en FC Utrecht zijn nog actief in het bekertoernooi.

De KNVB zegt dat te beseffen, maar vindt ook dat de veiligheid van spelers en supporters voorop staat.

Directeur Robert Eenhoorn van AZ heeft begrip voor het besluit van de KNVB. “We hadden deze wedstrijd heel graag willen spelen, maar de veiligheid van de fans gaat boven alles,” reageert hij. Trainer Dick Advocaat van Feyenoord riep de KNVB vrijdag al op om op zaterdag al een beslissing te nemen. “Want we voetballen uiteindelijk voor het publiek.”

Afgelaste eredivisieduels:

FC Utrecht - Ajax

AZ - Feyenoord

Sparta Rotterdam - ADO Den Haag

FC Emmen - FC Twente