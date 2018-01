KNVB over Nouri: spelers altijd geïnformeerd over afwijkingen

Dit gebeurt volgens een woordvoerder van de bond zowel mondeling als schriftelijk. Ook de club wordt op de hoogte gebracht.



De KNVB laat dit weten in een reactie op uitlatingen van de familie Nouri, die naar eigen zeggen niet wist dat bij Abdelhak Nouri bij eerdere testen door de KNVB een hartafwijking werd geconstateerd.



Als een speler ouder is dan zestien jaar, zoals Nouri tijdens de controle in 2014, hoeft de KNVB niet de ouders te informeren. Dat is aan de voetballer zelf.



Beroepsgeheim

De KNVB wil niet specifiek in gaan op de zaak-Nouri. "Of wij bij hem een hartafwijking hebben geconstateerd kunnen we niet zeggen. Wij mogen daar geen uitspraak over doen. Dit valt onder het medisch beroepsgeheim."



Nouri kreeg de afgelopen zomer tijdens een oefenwedstrijd van Ajax een hartstilstand en liep daarbij zwaar en blijvend hersenletsel op.



Onderzoek

De familie van Nouri heeft inmiddels een letselschadeadvocaat in de hand heeft genomen. Die moet ervoor zorgen dat Ajax meer openheid van zaken geeft over de wijze waarop Nouri in juli tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk is behandeld, nadat hij plots op het veld ineen was gezakt.



Ajax zegt in een verklaring volledig mee te zullen werken aan dit onderzoek en ook precies te willen weten wat er met de jonge Ajacied is gebeurd. "Het is al enige tijd bij ons bekend dat zij een advocaat hebben ingeschakeld die, net als wij, onderzoek doet," stelt de club in een verklaring.



"Wij werken daar vanzelfsprekend volledig aan mee, alles wat wij hebben en weten is aan hen ter beschikking gesteld."



Ajax verstrekt geen inhoudelijke informatie aan derden zoals de media, aangezien het hier om een medisch en dus vertrouwelijk dossier gaat. "Wij hebben goed contact met de familie Nouri en wij communiceren bij voorkeur rechtstreeks met hen," aldus de club.



