KNVB opent polikliniek voor hersenschuddingen

De voetbalbond gaat zich nadrukkelijker inzetten om voetballers met een hersenschudding te helpen. "In de meeste gevallen herstellen spelers zeer snel, maar in sommige gevallen gaat het mis," zegt Edwin Goedhart, chef-arts van de voetbalbond. "Voor die spelers willen wij iets betekenen."



Per 1 maart start de KNVB daartoe een speciale polikliniek. "Het gaat niet direct om een apart centrum, maar meer om een apart spreekuur waar we alle kennis en deskundigheid verzamelen. Men kan met allerlei vragen naar ons toe komen. Het doel is voorkomen dat spelers er veel te lang last van houden."



Iedereen kan er terecht, zegt Goedhart. "Van recreanten tot topspelers. Het gaat om de gezondheid van de voetballers, niet om het niveau. We willen kennis overbrengen en ervaring verspreiden."



Tweede tik

Hoe keer je zo goed mogelijk terug in de sport, dat is de vraag waar het omgaat. Goedhart: "In tachtig procent van de gevallen is er niets aan de hand en komt het herstel vrij snel. Gewoon na een paar dagen rust. In sommige gevallen duurt het langer en niet altijd is duidelijk waarom. Wellicht omdat mensen denken: niet zeuren, weer aan het werk. Dat is niet goed als de klachten aanhouden.''



Te snel weer op het veld staan kan tot ernstige aandoeningen leiden. Goedhart: "De grootste angst is dat er een tweede 'tik' komt op het moment dat het weefsel nog niet goed is hersteld. Dan kan tot grote schade leiden. Ook daarom willen we dat voetballers naar ons toe komen en geen risico's nemen.''