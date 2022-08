KNVB: oerwoudgeluiden stap van 20 jaar terug

Supporters bij de competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax. Beeld Getty Images

“De laatste anderhalf jaar zijn er veel meer incidenten in en rond stadions geweest dan we gewend zijn, maar oerwoudgeluiden zijn echt een stap van 20 jaar terug in de tijd,” zei Bluyssen dinsdag tijdens een bijeenkomst in Zeist.

De geluiden waren te horen toen Ajax-spits Brian Brobbey tegen het einde van de eerste helft de tweede treffer maakte. Brobbey had de geluiden zelf niet gehoord, zei hij na afloop. “Na de wedstrijd keek ik op mijn telefoon,” zei de spits. “Mijn broer meldde: ze maakten apengeluiden. Het doet me niet zoveel. Het is hun probleem. Misschien krijgen ze een boete, mij boeit het niet. Natuurlijk is het beledigend, maar we hebben gewonnen.”

Twee KNVB-waarnemers die op de hoofdtribune in stadion Galgenwaard zaten hebben de geluiden eveneens niet gehoord. Op tv waren de geluiden wel duidelijk hoorbaar.

Stadionverbod

“We gaan ervan uit dat de KNVB er alles aan doet om de supporters die zich hier schuldig aan hebben gemaakt, een stadionverbod op te leggen. De bewijslast blijft in dit soort zaken lastig, hebben we in het verleden gezien. Zo is de zaak bij FC Den Bosch nooit rondgekomen. Wanneer zegt iemand ‘oe oe’ of wanneer is het ‘aa aa’? Als iemand een beker met bier op het veld gooit, is dat een stuk makkelijker te achterhalen,” zegt Bluyssen.

De KNVB-manager doelt op de wedstrijd in november 2019 tussen FC Den Bosch en Excelsior. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd toen racistisch bejegend en verliet aangeslagen het veld. Het Openbaar Ministerie besloot later om twee verdachten niet te vervolgen vanwege onvoldoende bewijs. Volgens het OM stond wel vast dat er racistische uitlatingen waren gedaan, maar kon niet worden bewezen wie wat riep.

Naar aanleiding van dat incident besloot de KNVB, bij racisme richting een speler, de maximale stadionstraf te verdubbelen van 10 naar 20 jaar. Daar zet de bond in het geval van Brobbey bij Utrecht tegen Ajax ook op in. Als een elftal zelf van het veld stapt vanwege racisme en na overleg met Bluyssen aangeeft absoluut niet meer terug te willen keren, zal hij ze daar nooit toe verplichten, zei hij. In Spanje dreigde de voetbalbond Valencia vorig jaar wel te straffen als de spelers in de kleedkamer zouden blijven.