KNVB niet tevreden met antwoorden Fifa over compensatiefonds Qatar

“De UEFA-werkgroep voor de mensen- en arbeidsrechten in Qatar, waar Nederland deel van uitmaakt, vond de antwoorden in de brief van de Fifa inderdaad niet bevredigend,” zegt een woordvoerder van de Nederlandse voetbalbond. “In de brief nodigde de Fifa ons ook uit voor een gesprek hierover. Dat heeft vandaag plaatsgevonden. We hebben het belang van de bescherming van mensenrechten nogmaals benadrukt. De komende dagen wordt dit binnen de werkgroep geëvalueerd en ook de Fifa komt hier nog op terug.”

Europese landen en Amnesty International dringen al geruime tijd bij de Fifa aan op het opzetten van een compensatiefonds. Dit zou minimaal 440 miljoen dollar moeten bevatten, gelijk aan het prijzengeld van het WK. Het fonds zou onder meer moeten worden gebruikt om achterstallig loon te betalen en families van overleden arbeidsmigranten te compenseren.

Volgens de NOS heeft de Fifa de Europese werkgroep per brief laten weten dat drie gastarbeiders bij het bouwen van WK-stadions zijn overleden en hun nabestaanden zijn gecompenseerd. Volgens Amnesty International ligt het aantal doden echter veel hoger. De mensenrechtenorganisatie pleit er al geruime tijd voor dat de doodsoorzaak altijd wordt onderzocht om te achterhalen of het overlijden met de arbeidsomstandigheden te maken heeft. Fifa-voorzitter Gianni Infantino heeft de afgelopen jaren eveneens herhaaldelijk gezegd dat ‘slechts’ drie arbeiders zijn overleden bij de bouw van de stadions.

Het WK begint over ruim een maand.

