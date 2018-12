KNVB mikt op grote evenementen

Het zou fantastisch zijn als we straks twee of drie groepswedstrijden in eigen land kunnen spelen.

Het EK voor vrouwen vorig jaar in Nederland is de KNVB uitstekend bevallen. "Iedereen heeft gezien wat de invloed kan zijn van een toernooi. Niet alleen door het sportieve aspect, maar ook vooral door de aanjagende functie voor meisjes om te gaan voetballen.''



Loting

De Jong fungeert bij het EK 2020 tevens als toernooidirecteur van speelstad Amsterdam. In de Johan Cruijff ArenA zullen drie groepswedstrijden en één achtste finale worden gespeeld. Zondag is in Dublin de loting voor de EK-kwalificatie.



"Iedereen verlangt weer naar momenten zoals we eerder in Zwitserland, Duitsland en Portugal gehad hebben, waarbij je met z'n allen achter het team gaat staan'', zegt De Jong. "Het zou fantastisch zijn als we straks twee of drie groepswedstrijden in eigen land kunnen spelen.''



Geen Amsterdams feestje

Als Oranje zich kwalificeert voor het EK, komt het in poule C. Die groepswedstrijden worden in Amsterdam en Boekarest gespeeld. Als Roemenië zich niet kwalificeert, speelt Nederland alle drie groepswedstrijden in eigen land. Plaatsen zowel Nederland als Roemenië zich, zal de loting over een jaar uitwijzen of de ploeg van bondscoach Ronald Koeman twee of drie thuiswedstrijden krijgt. De achtste finale speelt Oranje sowieso niet in Nederland.



Tijdens het EK in 2020 worden onder meer fanpleinen in Amsterdam ingericht. "Maar de verwachting is dat die niet groot genoeg zijn'' , betoogt De Jong. "Daarom willen we ook met andere gemeenten kijken hoe we daar iets kunnen organiseren. EURO2020 moet immers geen Amsterdams feestje worden, maar een feest voor heel Nederland.''