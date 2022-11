KNVB maakte potje van stadionverbod: trouwe Ajaxfan mag weer naar wedstrijden

Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

De rechter meent dat bij de Commissie Stadionverboden ‘geen sprake is geweest van een eerlijke procesgang’ en zette een streep door het stadionverbod van 30 maanden en de boete van 450 euro. De KNVB gaat de eigen procedure nu aanpassen, al wil de voetbalbond nog niet zeggen op welke wijze.

“Als de KNVB met alle zaken omgaat zoals deze, dan zouden veel meer supporters de gang naar de rechter moeten maken,” zegt advocaat Marc Houben uit Eindhoven, die de Ajax-supporter bijstond. “De rechter heeft gehakt gemaakt van de procedure.”

‘Fundamentele gebreken’

Wie van de KNVB een stadionverbod krijgt opgelegd en het er niet mee eens is, kan in beroep bij de Commissie Stadionverboden. Die beoordeelt de zaak nog eens. Maar in dit geval bevatte de procedure volgens de rechter ‘fundamentele gebreken’. De supporter kreeg niet alle processtukken toegestuurd, camerabeelden werden niet bekeken en de beschuldiging was gebaseerd op de verklaring van één steward. Ook kreeg de supporter twee straffen voor één overtreding.

De Ajax-supporter gaat al 25 jaar met zijn Brabantse vriendengroep naar de thuiswedstrijden in de Johan Cruijff Arena. Altijd zonder problemen. Op 6 maart, tijdens de wedstrijd tegen RKC, loopt de spanning op de tribunes hoog op. Lange tijd staat het 2-2 en pas in de laatste minuut scoort Dusan Tadic de winnende treffer uit een strafschop. De vrienden lopen zoals gebruikelijk vlak voor het laatste fluitsignaal naar de uitgang, om later snel de parkeerplaats af te kunnen. Maar omdat de wedstrijd nog spannend is, blijven ze halverwege de trap staan.

Een steward vraagt de mannen om door te lopen, maar de Brabander in kwestie blijft staan om te zien wat er op het veld gebeurt. Over hoe het daarna verder gaat, lopen de versies uiteen. Volgens de steward negeerde de man het bevel door te lopen en werd hij verbaal agressief. Ook zou een steward zijn geduwd. De supporter zegt dat het allemaal wel meeviel. “Ik treuzelde misschien wat om een kans van Ajax af te kijken, maar dit wordt door misschien wel 2500 mensen gedaan aan het einde van een wedstrijd,” verklaarde hij bij de rechter. “En toen werd ik opeens door meerdere beveiligers met veel machtsvertoon meegenomen naar de lift, moest mijn ID laten zien en ben het stadion uitgezet.”

Camerabeelden

De Ajax-supporter ging bij de Commissie Stadionverboden in beroep tegen het stadionverbod dat hij kreeg, maar de commissie handhaafde de straf. De Brabander betwistte dat hij baldadig was, maar camerabeelden die uitsluitsel moeten geven én beschikbaar waren werden door de commissie niet opgevraagd, laat staan bekeken. Ook kreeg de supporter niet te horen waar hij precies van werd beschuldigd, zodat hij alleen in algemene bewoordingen bezwaar kon maken.

De KNVB vindt dat de procedure ‘met alle rechtswaarborgen is omkleed’, maar de rechter oordeelt dat de beroepscommissie er een potje van maakt: het principe van hoor en wederhoor is niet toegepast, de supporter kreeg niet te horen dat hij stukken kon opvragen en gehoord kon worden door de commissie. Ook meent de rechter dat iemand niet een stadionverbod kan krijgen van een paar maanden voor het negeren van een bevel door te lopen, en nog wat maanden erbij voor het blijven staan op de trap. Het een is immers het gevolg van het ander.

Op de werkwijze van de Commissie Stadionverboden is wel vaker kritiek. “In tegenstelling tot hoe het bij andere tucht- en beroepscommissies is geregeld, weet je niet wie er in de commissie zitten,” zegt advocaat Roman van der Boom van CKH Advocaten, die regelmatig supporters met een stadionverbod bijstaat. “En alles gebeurt schriftelijk. Het is toch een fundamenteel recht om uitgenodigd te worden voor een zitting? Je wilt je verhaal kunnen doen aan de mensen die over jouw zaak oordelen. De meeste jongens en meiden die zich melden zijn niet de keiharde hooligans die zich misdragen in het stadion. Ze waren vaak op de verkeerde plek op de verkeerde tijd. Persoonlijk vind ik dat de KNVB soms heel makkelijk een stadionverbod oplegt.”

Onafhankelijkheid waarborgen

In het Reglement Commissie Stadionverboden worden geen eisen gesteld aan de commissieleden. Er staat alleen dat de commissie wordt benoemd door het bestuur betaald voetbal, dat de commissie bestaat uit tenminste drie leden onder wie een voorzitter en dat ze telkens voor de duur van drie jaar worden herbenoemd. Hoe de onafhankelijkheid van de KNVB is gewaarborgd, maakt de regeling niet duidelijk. Er is ook geen register waar eerdere uitspraken kunnen worden bekeken.

Woordvoerder Martine Braam van de KNVB zegt dat om veiligheidsredenen niet bekend is wie er in de commissie zitten. “Wel kan ik zeggen dat de beroepscommissie stadionverboden autonoom handelt. De KNVB heeft geen invloed op hun besluitvorming, net zoals wij dat ook niet hebben bij de tuchtcommissie. De leden van de beroepscommissie zijn dus ook geen werknemers van de KNVB. Qua achtergrond hebben de leden een specifieke expertise op het gebied van veiligheid, het opsporen van strafbare feiten of rechtspraak.”

De uitspraak van de rechter in Den Bosch is voor de voetbalbond wel aanleiding de procedure tegen het licht te houden. “Al is het nu nog te vroeg om daar inhoudelijk op te reageren,” aldus Braam.