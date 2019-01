KNVB gelast veel amateurwedstrijden af

Zaterdag geldt een algehele afgelasting geldt voor heel Nederland, in zowel de A- als B-categorie. Voor zondag zijn alle duels, met uitzondering van de wedstrijden in de A-categorie in de districten West I en II afgelast. Amsterdam is ondergebracht in district West I.



Overigens geldt de algehele afgelasting op zaterdag niet voor het landelijke amateurvoetbal. Hieronder vallen de eerste elftallen van AFC, De Dijk, Ajax Amateurs en Swift. Deze clubs spelen in de Tweede divisie, Derde Divisie en Hoofdklasse bij de mannen. Ook het toernooi om de KNVB-beker bij de vrouwen gaat vooralsnog door.



Zaterdag zal er om uiterlijk 12.00 uur een beslissing genomen worden over de A-categorie in West I en West II. "Naast dat het in deze districten altijd relatief iets zachter is qua weer, is er tevens een groot aantal kunstgrasvelden, waarvan het nu nog niet zeker is of dat deze zondag wel of niet bespeelbaar zijn. Dit als gevolg van de verwachte hogere temperaturen," schrijft de KNVB.