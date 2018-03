KNVB geeft oud-Ajacied Kreek eigen vrouwenteam

Kreek gaat de Nederlandse beloften voorbereiden op het WK in augustus in Frankrijk.



De oud-speler van Ajax, Padova, Perugia, Vitesse, AEK Athene en Willem II werkt sinds eind vorig jaar al bij de KNVB, als assistent van bondscoach Sarina Wiegman bij het Nederlands vrouwenelftal. Kreek volgde na het gewonnen EK in eigen land Foppe de Haan op in die rol. De eenmalig international van Oranje tekende een contract tot de Olympische Spelen van Tokio 2020.



Kreek krijgt er nu een functie bij, als coach van de vrouwen onder twintig die voor het eerst naar het WK gaan. "Afgelopen zomer hebben we bij het A-team kunnen zien wat je kan bereiken als je samen voor één doel gaat," zei Kreek. "Met vrouwen onder twintig gaan we ons best doen om in de buurt te komen van deze prestatie."