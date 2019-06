KNVB doet gooi naar EK Zaalvoetbal 2022

Hoe de Ziggo Dome eruit zal zien als zaalvoetbalstadion.

Met de Ziggo Dome zet de KNVB groot in. De concerthal zal tijdens het EK omgebouwd worden naar een zaalvoetbalstadion en moet plaats gaan bieden aan 11.000 toeschouwers. In de MartiniPlaza passen 4.000 toeschouwers. Nog niet eerder werden er in Nederland zaalvoetbalwedstrijden voor zoveel toeschouwers gespeeld. Wedstrijden in de hoogste zaalvoetbalcompetitie van ASV Lebo uit Nieuw-West worden drukbezocht, maar het gemiddelde bezoekersaantal komt normaal niet boven de paar honderd bezoekers uit.

Gezicht van het Nederlandse bid is de 31-jarige Amsterdamse zaalvoetballer Mohamed Attaibi. Als jeugdspeler werd hij bekend in de sportdocumentaire Daar hoorden zij engelen zingen rondom het honderdjarig bestaan van Ajax in 2000. Attaibi werd te licht bevonden en weggestuurd door Ajax waar hij in een team speelde met Jeremain Lens, Gregory van der Wiel en Nordin Amrabat. Inmiddels is Attaibi veelvoudig zaalvoetbalinternational en behoorde hij volgens de Uefa in 2012 bij de beste twaalf zaalvoetballers van Europa.

Mohamed Attaibi. Beeld Marc Driessen

Zijn zaalvoetbalwedstrijden speelt Attaibi momenteel voor FC Marlène uit Heerhugowaard. Maar lang was het zijn droom om profvoetballer op het veld te worden. “Nadat ik weggestuurd werd bij Ajax ben ik naar AFC en DCG gegaan om vervolgens weer in het profvoetbal bij Omniworld (nu Almere City red.) en AGOVV terug te keren, maar ik kwam nooit in aanmerking voor een contract. Zaalvoetbal deed ik erbij en in mijn studietijd kwam ik voor de keuze te staan of ik een anonieme amateurvoetballer wilde worden of voor een carrière in de zaal wilde gaan. Het werd een zaalvoetbalcarrière gecombineerd met mijn studie sociale wetenschappen.”

Attaibi zaalvoetbalde in België en voor Lazio Roma in Italië voordat hij weer terugkeerde naar Nederland. “Veel mensen denken dat ik naar het buitenland ging voor het geld, maar het was ook de uitdaging. In Nederland ben je semiprof en in België en Italië fullprof. Ik kon daar iedere dag bezig zijn met zaalvoetbal en mijn talenten een internationaal podium geven.”

Meer trainen

Als de KNVB het EK weet binnen te halen verwacht Attaibi dat de KNVB gaat investeren in de zaalvoetbalsport. Nederland wist zich in 2014 ook te plaatsen voor het EK, maar dat verliep toen voor het team niet zoals gehoopt. “Je merkte toch dat wij amateurs zijn en het moeilijk hadden tegen fullprofs,” aldus Attaibi. “Maar we hebben hier een rijke straatcultuur met pleintjesvoetbal en dat lijkt erg op zaalvoetbal. Er is talent genoeg. Ik hoop dat als we het bid winnen we ook de mogelijkheid krijgen om meer te trainen. Ik ken geen team dat beter wordt als het minder traint.”

Bang dat de Ziggo Dome niet vol raakt is Attaibi, die naast zaalvoetballer ook voor de KNVB werkzaam is, niet. “In 2014 was het EK in België en daar zat het Sportpaleis in Antwerpen vol. Dan praat je ook over duizenden mensen. Voor mij als Amsterdammer is het een jongensdroom. Als kleine jongen wilde ik graag in de Arena spelen, nu zou ik ernaast in een vol stadion kunnen spelen. Ik krijg al kippenvel als ik eraan denk.”