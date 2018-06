KNVB: binnen drie maanden zaak-Nouri

Een woordvoerder van de bond liet weten dat de advocaat van de familie Nouri maandagochtend een verzoekschrift heeft ingediend. Die willen niet alleen Ajax aansprakelijk stellen, maar zetten ook in op een forse schadeevergoeding. "Het is nu aan Ajax om met een verweerschrift te komen," zegt een KNVB-woordvoerder.



De arbitragecommissie is een onafhankelijk orgaan van de KNVB dat in wisselende samenstellingen opereert, afhankelijk van waar de zaak om gaat. Het panel bestaat uit drie personen, van wie één afgestudeerd jurist. "De komende weken wordt gekeken naar een datum voor de zaak'', meldde de bond.



Volgens de KNVB zal dat binnen nu en drie maanden zijn. Normaal gesproken is de zaak openbaar, maar op verzoek van Ajax of de familie kan die ook achter gesloten deuren plaatsvinden.



Lees verder: Advocaat familie Nouri: 'Ajax-spelers zijn nog steeds in gevaar'