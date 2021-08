KNVB bevestigt: Louis van Gaal voor de derde keer bondscoach van Oranje

Louis van Gaal. Beeld ANP

Van Gaal moet Oranje naar het WK van 2022 in Qatar leiden. Dat gaat hij doen met een vernieuwde technische staf. Danny Blind, Frans Hoek en Henk Fraser gaan de bondscoach assisteren. Laatstgenoemde blijft trainer van Sparta en gaat beide functies met elkaar combineren.

Na het vertrek van Frank de Boer, die opstapte na het mislukte EK, stond Van Gaal bovenaan de lijst van de voetbalbond. Vier weken geleden vlogen de KNVB-directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma naar de Algarve om de reeds gepensioneerde trainer over te halen. Wel kwam de topcoach met een eisenpakket. Zo wilde hij een uitgebreide staf kunnen samenstellen.

Van Gaal, voor het laatste als coach actief bij Manchester United in 2016, maakte twee jaar geleden bekend dat hij met pensioen ging. Voor Oranje maakt hij een uitzondering. Met het Nederlands elftal wil Van Gaal volgend jaar een gooi doen naar de wereldtitel. Het zou de ultieme bekroning van zijn toch al fraaie loopbaan zijn.

Van Gaal gaat als bondscoach van het Nederlands elftal aan zijn derde periode beginnen. Eerder had hij Oranje van 2000-2002 en van 2012-2014 onder zijn hoede. De eerste keer werd geen succes, want hij slaagde er met zijn ploeg niet in om zich te kwalificeren voor het WK. Als opvolger van Bert van Marwijk was hij later wél succesvol. In 2014 leidde hij Nederland naar de derde plaats op het WK in Brazilië.

Nu moet hij Nederland naar Qatar helpen. Onder De Boer werden er al drie WK-kwalificatieduels gespeeld: een 4-2 nederlaag bij Turkije, een 2-0 thuiszege op Letland en een 0-7 overwinning bij Gibraltar. Op 1, 4 en 7 september vervolgt Oranje de cyclus met wedstrijden tegen Noorwegen (uit), Montenegro en Turkije (beiden thuis). Direct drie cruciale duels voor Van Gaal.